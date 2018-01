Skjern-unge fik plads i Folketinget

SKJERN/CHRISTIANSBORG: Clara Kjær Jensen, Benjamin Holmstoel og Emil Jensen fra 8a. på Skjern Kristne Friskole fik lov til at opleve demokratiet i praksis, da de mandag overtog Folketinget og lavede det om til Ungdomsparlamentet 2018 sammen med 176 andre unge fra Danmark.

- Det var vildt og spændende at opleve en politikers hverdag, at stemme og være med til at beslutte noget, fortalte Clara Kjær Jensen.

Dagen foregik som når de rigtige politikere arbejder. De unge oplevede både udvalgsarbejde, spørgetime med ministrene og debat og afstemninger i Folketingssalen. Alle tre elever havde modet til at gå på talerstolen både for at stille spørgsmål til Claus Hjort Frederiksen og for at argumentere for egne holdninger i debatten om elevernes egne forslag i Folketingssalen.