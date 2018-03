Skjern trækker laks - og turister

Skjern: Mandag offentliggjorde Danmarks Center for Vildlaks, at 5.521 laks sidste år søgte op i Skjern Å. Det er flere end på noget tidspunkt, siden genslyngningen af åen. Og tirsdag understregede Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune endnu engang, at laksefiskeriet i Skjern Å er en af kommunens hovedattraktioner for friluftsturister, da byrådspolitikerne stemte for at bruge i alt 505.000 kr. af turismevækstmidlerne i 2018 til lystfiskerturisme. Politikerne sagde også ja til, at andre 550.000 kr. bliver brugt til samme formål i 2019, hvis en effektmåling i år viser tilfredsstillende resultater.

International markedsføring

Pengene skal bl.a. gå til RiverFisher-projektet, der er et samarbejde mellem foreløbigt de fire kommuner Ringkøbing-Skjern, Herning, Viborg og Skive samt Danmarks Center for Vildlaks og Ringkøbing Fjord Turisme. Samarbejdet begyndte i efteråret 2016 omkring den genslyngede Skjern Å, og inkluderer nu også Karup Å. På tværs af de to åer skal RiverFisher Denmark brande og markedsføre lystfiskeriet herhjemme og internationalt. Ideen med projektet er også at udvikle et lystfiskeri af høj international klasse og udnytte et stort udviklingspotentiale for lystfiskerturisme til at skabe vækst i hele Skjern Å-dalen.