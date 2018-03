Skjern-tilhængere kører selv til Ungarn for at se bold

Hvis man er ægte fan, så gør man meget for at følge sit hold, så Mathias Kjærgaard, Lasse Klemmensen, Knud Morten Esmarch og Mark Nørrebork tager turen i bil til Ungarn for at se Skjern Håndbold spille mod Veszprem.

Skjern-Veszprem: Hvad gør en ægte Skjern-fan, når man har påsken til rådighed, og Skjern Håndbold spiller påskelørdag i Veszprem i Ungarn?

Ja hvis man er Mathias Kjærgaard, Lasse Klemmensen, Knud Morten Esmarch og Mark Nørbork, så kører man da til Veszprem. Selvfølgelig.

Så tidligt fredag morgen satte de sig i Marks BMW med Veszprem som destination på gps'en.

- Køretiden er 13-14 timer. Det ser vi ikke som den store udfordring. Håndboldkampen bliver nok værre, fortæller Mathias Kjærgaard.

De fire venner plejer at se Skjern Håndbolds kampe hjemme i Skjern Bank Arena, lige som de også ser enkelte udekampe.

- Men den her kamp er altså noget specielt. Det er ikke så tit, det sker, at et dansk hold er i 1/8-finale i Champions League. Og så er det Skjern mod et storhold som Veszprem. Det overvejede vi ikke i lang tid, inden beslutningen blev truffet, fortæller Mathias Kjærgaard.

Så de fire gutter fik fat i håndboldbilletter, og de har booket to overnatninger på hotel i Ungarn.

- Vi skal bare hugge os. Lastbilerne må ikke køre i Tyskland fredag på grund af helligdagene, så det gør køreturen meget lettere. Her i påsken var det umuligt at få flybilletter, så det var faktisk lettest selv at køre. Og det bliver altså ikke noget problem, siger Mathias Kjærgaard.

Det blev bekræftet fredag. Allerede omkring klokken otte fredag morgen var de ivrige fans nået ned i nærheden af Berlin.

- Vi regner med at tjekke ind på hotel klokken 18 til gullasch og fadøl. Så skulle håndbolden gerne gå så godt, at vi kan lave en lille fest ud af det lørdag aften. Hjemturen søndag tager vi stille og roligt, og så har vi hele mandagen til at hvile ud i. Og tænk hvis Skjern går videre. Så bliver turen hjem da helt perfekt. Under alle omstændigheder regner vi med, det bliver en stor oplevelse. Det bliver spændende at se, om stemningen i Veszprem er så vild, som alle siger, fortæller Mathias Kjærgaard.