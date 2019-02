Skjern: Bagud 2-0 efter to minutter. Det begyndte skidt for Skjern i den første hjemmekamp i 2019, og det lever Skjern sikkert fint med nu. Forklaringen skal findes i de sidste 58 minutter onsdag aften i Skjern Bank Arena; de første par minutter var reelt set de eneste, hvor Århus Håndbold var en ligeværdig modstander.

Først fik Skjern held med to etablerede angreb, hvor presset mod venstre gav mål. Fra fløjen scorede Anders Eggert på en skruebold uden om Jens Fredsgaard i Århus-målet, og i næste angreb brød Jesper Konradsson igennem på venstre back: straffekast og Anders Eggert på måltavlen igen. 2-2 vekslede Skjern så til 5-2 efter otte minutters spil. Det knæk kom Århus sig tilsyneladende aldrig over.

For Skjern løb simpelthen fra Århus gang på gang. Gæsterne, der inden kampen lå nummer fire i ligaen, kunne ikke modstå Skjerns kontrafase, i det etablerede angrebsspil magtede gæsterne ikke at true Skjerns 6:0-forsvar, og da Århus så gik over til at spille syv mod seks efter 14 minutter, var effekten meget kortvarig.

For Århus smed generelt boldene væk, og det gav Skjern chancen for at score i tomt mål eller som minimum at udnytte situationen til at lægge pres på i kontrafasen. Efter 18:31 spillet så Erik Veje Rasmussen på Århus-bænken sig derfor tvunget til at tage sin timeout nummer to. Her førte Skjern med 14-6.

Selvom Århus formåede at mindske forspringet med et par mål, trak Skjern igen fra op til sidebyttet.