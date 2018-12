Skjern-spillere indleder slutspurt frem mod jul

Jesper Konradsson (10) glæder sig over, Skjern i de sidste to storsejre har nærmet sig topniveauet. Nu er playmakerens håb, at Skjern kan slutte året af med to sejre mere, så Skjern kan hægte sig på top-fire. Arkivfoto: Morten Stricker.

To storsejre og gang i målmaskinen vækker Skjern Håndbolds håb om en sejrstime inden jul.

Skjern: Juleræset er i gang, og det gælder også på håndboldbanen. For Skjern Håndbold vil sætte en sejrsstime sammen, inden ligaen holder forlænget julepause og landsholdspause fra 22. december. I denne uge har de forsvarende mestre så hentet to storsejre. Søndag gik det ud over BSV. For mens Skjern Håndbold har haft det svært mod de fleste tophold i denne sæson, har vestjyderne et godt tag på BSV. Sæsonen har budt på to liganederlag til GOG samt et nederlag til både TTH og Aalborg tidligere i sæsonen. Søndag snuppede Skjern så den anden sæsonsejr mod Bjerringbro-Silkeborg. For anden gang på fem dage tromlede Skjern over modstanderholdet med 33-26. Onsdag gik det ud over Mors-Thy fra bunden af rækken, og søndag fik BSV på tredjepladsen så samme tur. Det vækker glæde hos playmaker Jesper Konradsson. - Selvfølgelig er der enkelte bolde i forsvaret og i angrebet, hvor vi kunne have gjort det bedre, men jeg synes, vi var tæt på vores topniveau mod BSV, og det var en flot kamp, siger playmakeren.

Offensiv succes skyldes forsvaret Succesen på måltavlen skal især findes i forsvarsspillet og kontrafasen. Det mener både Jesper Konradsson og Thomas Mogensen. Mogensen har tidligere haft fornemmelsen af, at Skjern er blevet straffet på hurtige opgiverkast og kontraløb, men Skjern har haft overhånden i de facetter af spillet de sidste to ligakampe. - Det har været en fed fornemmelse at kunne stresse modstanderne og ikke selv være dem, der selv blev stressede. Det har været nogle fede kampe med en masse power, udstråling og attitude. Vi har virkelig villet det, siger Thomas Mogensen. Venstre back Thomas Mogensen glæder sig over, at Skjern i de sidste par kampe har oppet sig i forsvarspillet. Fodarbejdet og opbakningen fra sidemanden har hele vejen rundt været bedre, og Skjern-spillerne har fundet en form for arbejdsraseri. Han haft fornemmelsen af, at modstanderne virkelig skulle være gode og anstrenge sig med mange afleveringer for at kunne komme fri. - Vi har haft den følelse i perioder tidligere på sæsonen, men i de to sidste kampe har vi nærmest haft den fra start til slut. Og det er et stykke tid siden, at vi har haft den i hele kampe. Så det er også væsentlig sjovere nu, fordi jeg står med fornemmelsen af, at spillet bare har fungeret. Vi har haft et godt og solidt forsvar med et par gode målmænd og hurtigt spil frem ad banen. Vi håber på, at vi har fundet noget, vi virkelig kan bygge videre på til de sidste par kampe før jul, siger Thomas Mogensen.

Konradsson vil jagte top-fire I de to sidste runder før jul venter topopgør mod nummer fire fra TTH og ligaens enlige duks, Aalborg Håndbold. Jesper Konradsson lægger ikke skjul på, at det vil være vigtigt for Skjern at kunne tage point med over i slutspillet, og det kræver en plads blandt de fire bedste. Lige nu ligger Skjern tre point efter nummer tre og fire, så de sidste kampe i år skal gerne kaste fire point af sig. - De point, vi kan få med over i slutspillet ved at komme i top-fire, er sindssygt vigtige. Det bliver vi nødt til at jagte, indtil grundspillet er slut. Vi er nødt til at vinde hver kamp, og specielt på hjemmebane er det vigtigt at vinde. Vi har vigtige kampe foran os hele tiden, fordi vi har tabt lidt for mange kampe, siger Jesper Konradsson. Han tror på, det kan lade sig gøre at snuppe fire point mere før jul. For topniveauet er godt nok til at slå alle hold i Danmark, mener playmakeren. - Vi har et særdeles godt topniveau, vi er bare nødt til at vise det noget mere. Der var god energi fra alle på holdet mod BSV, og så kan vi slå alle hold i Danmark, men vi er nødt til at tage en kamp ad gangen. Vi må ikke tro, at vi er Danmarks bedste, bare fordi vi har vundet den her kamp, siger Jesper Konradsson.