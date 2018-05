Skjern skuffet over at spille semifinale på for lavt niveau

Skjern Håndbold skal finde langt bedre takter frem, hvis de skal slå GOG to gange inden for fire dage, for ellers bliver der ingen DM-finale i denne omgang.

Skjern: Stor skuffelse blandet med en tro på, det kun kan blive bedre.

Det var de indtryk, man fik, da Skjern Håndbolds trup skulle sætte lidt ord på, hvordan de havde det efter semifinalenederlaget hjemme mod GOG.

Skuffelsen var til at forstå. For det var en skuffelse over egen præstation. En præstation der ikke var i nærheden af at nå Skjerns topniveau.

På dagen gik mange ting galt. For mange afbrændere - også på helt åbne chancer. For mange fejl. For få redninger. For få tacklinger på GOGs skytter i første halvleg. For få mål på kontra. For få mål fra fløjene.

Starten var lidt rodet. De to holds spillere tog virkelig fat, og det kostede hele syv udvisninger i de første 20 minutter. De to af de udvisninger fik Bjarte Myrhol, der resten af kampen virkede lidt hæmmet ved udsigten til at få en tredje udvisning.

Jesper Konradsson udlignede til 10-10, hvor efter playmakeren løb ind i en udvisning. I overtal øgede GOG til 12-10, og da Anders Eggert lobbede straffekast på stolpen, og Bjarte Myrhol brændte helt fri på stregen, kunne GOG øge til 14-10. Skjern kom lidt tættere på, men GOG fik ny luft, og ved pausen førte fynboerne 18-13.

En væsentlig årsag var en storspillende Niclas Kirkeløkke på højre back. Han scorede flittigt, og på venstre back supplerede Gøran Johannesen og Lasse Møller. GOGs bagkæde scorede mange mål, mens det var som om, Skjern ikke var direkte nok. Markus Olsson skød for lidt, og det samme var tilfældet for Kasper Søndergaard.

Hurtigt efter pausen fik GOG øget føringen til seks mål. Den holdt til 24-18 omkring 20 minutter før tid.

Så fik Skjern fat defensivt. Emil Nielsen begyndte at få fat i målet.

Men det fik Skjern ikke nok ud af. Hjemmeholdet fik godt nok reduceret til 25-23, men det kunne og skulle have været endnu bedre. Desværre fortsatte Skjern med at lave fejl og brænde store chancer.

GOG spillede klogt. De trak tiden, så snart det var muligt. De fik øget til 27-23 og senere 29-25.

Skjern fik på en sidste mulighed for at komme tilbage. Fire minutter før tid var de kun nede med 29-27, selv om der havde været skud på stolpen og endnu en afslutning reddet af Ole Erevik i GOGs mål. Ved 29-27 reddede han forsøg fra Kasper Søndergaard, og i stedet øgede GOG til 30-27. Så var kampen reelt lukket.

Anfører Bjarte Myrhol var meget frustreret og meget fåmælt efter kampen, hvor han havde svært ved at overskue, hvad der var gået galt.

- Jeg kigger først og fremmest indad. Jeg spillede en meget dårlig kamp. Jeg brændte alt for meget, sagde Bjarte Myrhol.

Han ville ikke rigtigt kommentere på, om de to tidlige udvisninger hæmmede hans spil. Det var, som det var.

Bjarte Myrhol havde dog ikke givet op.

- Nu ved vi, at vi skal vinde to kampe i træk over GOG. Det kan lade sig gøre, for lige nu tror jeg, der er mange ting, vi kan forbedre. Og jeg er helt sikker på, vi nok skal finde gejst og kræfter til at levere en bedre præstation på søndag, sagde Bjarte Myrhol.