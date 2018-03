Skjern sejrede trods sjusk

Skjern: Det uventede nederlag til SønderjyskE i sidste spillerunde betød, at Skjern onsdag aften skulle tilbage på vindersporet i hjemmekampen mod TM Tønder. Gæsterne fra grænselandet havde imidlertid også brug for point, da de kæmper en hård kamp for at undgå nedrykning til 1. division.

Gæsterne gjorde det heller ikke nemt for Skjern-spillerne, der i kampen indledning havde svært ved at spille sig igennem til scoringer. I defensiven bevægede Skjern-forsvaret sig tværtimod godt, ligesom Emil Nielsen bidrog med flere redninger.

Den tidligere Skjern-spiller Lasse Hamann-Boeriths stod for kampens første scoring, men i kampens indledning fulgtes de to hold godt ad. Efter ti minutter førte Skjern med et mål, men en udvisning til gæsterne gjorde, at hjemmeholdet kunne trække fra.

På de efterfølgende ti minutter blev 5-4 til 12-5 og det lignede mest af alt, at hjemmeholdet ville køre en sikker sejr i hus. I målet havde Emil Nielsen lukket helt ned for Tønders bagspillere, mens hjemmeholdets offensiv efterhånden havde fundet nøglen til at åbne Tønders fysiske defensiv op.