Skjern sejrede snævert i CL-sæsondebut

Heldigvis for Skjern fungerede defensiven en smule bedre end afslutningsspillet; især fordi Björgvin Gustavsson i målet nappede flere åbne chancer og et par straffekast før pausen. Derfor kunne Skjern følge med. Og efter 20 minutter genetablerede Skjern faktisk den tomålsføring, de havde ved 2-0.

To udvisninger de første fem minutter kostede for vestjyderne, der førte 2-0. I fire mod seks og fem mod seks måtte Skjern se sig selv blive spillet tynde af Celje, der bragte sig på 4-3. Herefter ramte Skjerns slovenske venstre back Jan Grebencs, der lige var returneret fra sin udvisning, først træværket, inden han i det følgende angreb brændte lige på Celjes Klemen Ferlin.

Skjern med flere comebacks

Efter pausen forsøgte Skjern at pumpe mere tempo ind i kampen. Med hurtige opgiverkast og kontraløb prøvede Skjern at løbe sejren hjem. Det høje tempo førte dog også til et par Skjern-fejl i halvlegens begyndelse, og i stedet for at bringe sig foran med et par mål, som kontraerne gav mulighed for, kunne vestjyderne se Celje trække fra med 18-15.

Skjern kæmpede sig tilbage på 18-18, inden man igen kom ned med 21-18. Igen bed Skjern fra sig og udnyttede et hav af tekniske fejl af Celje. Pludselig rykkede Skjern foran med 22-21 med 10 minutter igen. Skjern-føringen fik Celjes fejl til at eskalere, og selvom højre back Eivind Tangen bragede en bold forbi mål fra otte meter, kunne Skjern rykke yderligere fra til 24-21. Det var Skjerns første tremålsføring i kampen.

Tremålsføringen med syv minutter igen og et rystende usikkert Celje-mandskab gav Skjern et noget nær optimalt udgangspunkt for at snuppe to point mod en formodet direkte konkurrent i kampen om videre avancement fra CL-gruppen.

Føringen kom da heller aldrig rigtig i fare i kampens slutning. Da Emil Nielsen med to minutter igen snuppede et straffekast, førte Skjern stadig med tre, og så gjorde det mindre for Skjern, at Celje pyntede til slutresultatet, en udesejr på 27-26.