Skjern sejrede i uskøn affære

Skjern Håndbold kom på unødvendigt overarbejde hjemme mod KIF, ,men til sidst lykkedes det at hente to point. Arkivfoto: Morten Stricker.

Brændte chancer og tekniske fejl gjorde, at lørdagens kamp mod KIF Kolding København først blev afgjort i sidste sekund.

Skjern: Tibor Ivanisevic har været det store samtaleemne i Skjern de seneste par uger grundet hans otte redninger på straffekast i Champions League-kampen mod Zaporosje. I lørdagens kamp var Emil Nielsen, som lørdag fyldte 21 år, dog foretrukket i målet. Fødselaren startede flot og lukkede ned for skytterne fra KIF Kolding København i kampens indledning. Hjemmeholdet formåede imidlertid ikke at omsætte de mange redninger til en solid føring, da Søren Haagen i den modsatte ende også kom godt fra land. Jesper Konradsson dirigerede ellers angrebet efter bedste evne og serverede ved flere lejligheder bolden til Bjarte Myrhol inde på stregen. Den norske anfører formåede dog at brænde de mest oplagte chancer. De to hold fulgtes derfor ad og efter et kvarter var stillingen 7-5 til Skjern.

Kampfakta 888 Ligaen: Skjern Håndbold-KIF Kolding København 25-24 (15-10)Målscorer:



Skjern: Kasper Søndergaard 6(1), Bjarte Myrhol 6, Marcus Olsson 4, René Rasmussen 4, Bjarke Christensen 3, Jesper Konradsson 1, Jonathan Stenbäcken 1.



KIF Kolding København: Bo Spellerberg 7(3), Olafur Gustavsson 4, Petter Øverby 3, Magnus Landin 3, Sebastian Augustinussen 3, Morten Bjørnshauge 2, Cyril Viudes 2.



Straffekast: Skjern: 2, KIF: 8



Udvisninger: Skjern: 2, KIF: 3



Tilskuere: 3152 tilskuere i Skjern Bank Arena.

Solid defensiv Langsomt begyndte Skjern Håndbold at stå bedre i defensiven, hvilket gav flere kontrascoringer. Samtidig blev KIF Kolding København ramt af en udvisning og på kort tid øgede Skjern til en føring på fem mål. I et forsøg på at stoppe hjemmeholdet tog Lars Frederiksen en timeout, men det hjalp ikke udeholdet. Jesper Konradsson fortsatte med at sætte Kasper Søndergaard og Marcus Olsson op til scoringer, ligesom han også selv brød igennem. Et par hurtige reducering fra udeholdet så heller ikke ud til at ryste Skjern. Selvom præstationen langt fra var sæsonens bedste, virkede de alligevel til at være i kontrol. Til stående ovationer fra publikum gik Skjern til pause foran 15-10.

Mange fejl I de første otte minutter af anden halvleg formåede Skjern Håndbold at smide bolden væk fire gange i angrebsspillet. Det fik dog ingen betydning på scoringstavlen, da Emil Nielsen fortsat spillede på et højt niveau. Straffekast og afslutninger fra distancen blev reddet og for en stund så det ud til at tage pusten fra KIF Kolding. I et sidste forsøg på at komme tilbage i kampen forsøgte gæsterne sig med syv mod seks - og det gav gevinst. Gæsterne kom tættere på og ved stillingen 18-15 og efter en periode på otte minutter uden mål til hjemmeholdet valgte Ole Nørgaard at tage timeout. Syv mod seks kom i spil, men uden effekt. I stedet kunne KIF Kolding København reducere yderligere.