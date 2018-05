Skjern scorer godt tilskud til skolefodbold

Skjern: Det er ofte nødvendigt at score en eller anden form for økonomisk rygdækning, når man arrangerer store sportsbegivenheder. Det gør de i Skjern, hvor foreningen GF Fodbold i en lang årrække har stået bag en traditionsrig turnering for grundskoler og ungdomsuddannelser i hele kommunen.

På den konto kan fodboldklubben lige nu glæde sig over, at kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune netop har sagt ja til at indgå en partnerskabsaftale med Skjern GF Fodbold. Aftalen medfører et fast, årligt tilskud på 35.000 kroner i perioden 2018 til 2020.

- Det er jo et kommunemesterskab i skolefodbold, og derfor er det naturligvis også rigtig dejligt at have kommunen med om bord, siger Niels Peter Olesen, formand i den arrangerende klub.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Erik Viborg (V), finder det helt naturligt med en forlængelse af partnerskabsaftalen:

- Vi synes, det er et fantastisk arrangement, der favner hele kommunen, siger formanden.