Skjern rykkede nærmere CL-målet

Celje: Ét måls forskel i Celje kan gøre en verden til forskel for Skjern. Med søndagens udebanesejr på 27-26 hentede Skjern to point på et af de hold, vestjyderne selv forventer at skulle kæmpe mod i forsøget på at gå videre fra Champions Leagues gruppespil.

Søndagens topscorer, venstre fløj Anders Eggert, taler om "vitale point," mens Skjerns cheftræner, Ole Nørgaard, mener, de danske mestre nu er et skridt nærmere håbet om at ramme knockoutfasen i verdens bedste klubturnering.

- Vi tager hjem med godt humør og er særdeles godt tilfredse med udbyttet. Nu er der rigtig lang vej til mål, men det er helt utrolig vigtigt at se, om vi kan stjæle nogle point på udebane, og derfor var det perfekt for os, at vi kunne vinde ude mod en direkte konkurrent, siger Ole Nørgaard.

Cheftræneren hæfter sig ved, at Skjern på en dag, hvor skønhedsindtrykket efterlod meget at ønske, formåede at kæmpe sejren hjem; også selvom man kom bagud med tre mål ad to omgange i anden halvleg. Da kampen skulle afgøres, håndterede Skjern presset bedre end Celje. Ole Nørgaard mener, overhånden til Skjern skyldtes, at Skjern tre gange i de sidste fire sæsoner har været i DM-finaler, og at man i foråret både i Danmark og internationalt blev vant til at håndtere pressede slutfaser mod topmodstandere.

- Begge hold vidste godt, at de to point kan blive helt afgørende for, om vi kommer videre fra puljen eller ikke. Derfor var der rigtig meget på spil. Det pres løste vi bedst. Vi er alle sammen vant til at spille den slags kampe. Vi ved godt, hvad der skal til at for at vinde dem, og det formåede vi at bringe frem, da vi skulle, siger Skjern-cheftræneren.