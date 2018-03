Skjern rammer muren og taber i Sønderborg

Igen fulgte en periode, hvor de to hold brændte løs, inden SønderjyskE og Mikkel Møller fik øget på ny til 7-5. Det billede gjorde en Skjern-timeout ikke meget ved, men to traf fra Kasper Søndergaard sikrede, at Skjern efter 22 minutter kun var bagud med to.

Efter at have fulgtes frem til 3-3 trak SønderjyskE fra til 5-3, inden Kasper Søndergaard og Bjarte Myrhol fik bragt balance rundet 12 minutter.

Der ventede en svær udekamp for Skjern Håndbold, da holdet fredag aften gæstede SønderjyskE i Sønderborg. I en feststemt og larmende kulisse måtte gæsterne da også arbejde hårdt, og med alt for mange fejl undervejs kunne Skjern-spillerne ikke vende tingene trods sønderjyske blundere undervejs.

Afgørende fejl

Forskellen på tre mål skabte hurtigt bange anelser for anden halvleg, men her kom Skjern hurtigt med igen. Det kunne gæsterne takker manglende skarphed fra SønderjyskE og målmand Emil Nielsen for, og det tog hjemmeholdet hele ni minutter at score i anden halvleg. I mellemtiden havde Kasper Søndergaard, Bjarke Christensen og Anders Eggert på straffe bragt Skjern tilbage på 13-13.

Gæsterne brændte dog stadig for meget til for alvor at udnytte den sønderjyske målkrise, og i stedet for at trække fra gjorde Chris Holm Jørgensen og Mikkel Møller, at SønderjyskE igen kom foran med to mål og 15-13. Nedturen fortsatte med en forbier fra Kasper Søndergaard, som Aaron Mensing straffede i den anden ende til 16-13.

Markus Olsson sluttede en dårlig Skjern-periode med en hammer fra højre back, inden SønderjyskE blev ramt af en udvisning til Frederik Børm. En pæn mulighed til Skjern-mandskabet, der dog blev straffet i forsvaret ved at begå straffe, som Mikkel Kjær Møller sendte ind bag Tibor Ivanisevic til 17-14.

Markus Olsson skød forbi og Kasper Søndergaard smed bolden væk, og da Kenneth Bach Hansen gjorde det til 19-15, måtte Skjern-træner Ole Nørgaard tage time out med et kvarter igen.

Kasper Søndergaards hammer med et kvarter tilbage skabte håb i mørket for Skjern, inden Aaron Mensing kvitterede med en sjælden forbier for SønderjyskE.

Skjern havde herefter masser af muligheder for at komme tilbage, men afbrænderne stod i kø, og det var ærgerligt, for det var noget af en scoringskrise, SønderjyskE løb ind i. Med fem minutter igen var forskellen bare et mål, da Aaron Mensing scorede for SønderjyskE, men derfra så værterne sig ikke tilbage.

24-20 blev det til SønderjyskE, der spillede stærkt i slutminutterne, og så gjorde det ikke meget, at Eivind Tangen pyntede med en fin scoring i kampens sidste sekund.

Skjern tabte med 24-21 i Sønderborg og tabte vigtige point i toppen i sit bare tredje nederlag i sæsonen, mens SønderjyskE med formentlig årets sejr fortsætter gode takter i den anden halvdel af tabellen.