Kolding: For første gang i år så det ud til, at Skjern kunne komme i problemer i ligaen. Midtvejs i kampen havde vestjyderne nemlig formøblet en stor føring. Til slut var der dog ikke meget at komme efter. De forsvarende mestre vandt 29-23 ude mod KIF Kolding.

Skjern førte 5-4, og her misbrugte KIF Kolding det andet straffekast i træk. Alexander Morsten overtog harpikskuglen fra Andreas Væver, der havde misset det første forsøg. Men KIF Koldings forsøg på at skifte straffekastskytte gjorde kun det hele værre. For hvor Andreas Væver bare ramte overliggeren, kom Alexander Morsten for skade at ramme Emil Nielsen lige i hovedet på straffekast. Det kostede et rødt kort.

De forsvarende mestre øgede forspringet til 11-4, inden hjemmeholdet kom på tavlen igen. I den mellemliggende periode havde træværket, Emil Nielsen og Skjerns kontramaskine mast KIF Koldings sejrschancer.

Efter godt og vel 18 minutter var det derfor svært at se, hvordan Skjern for alvor skulle komme i problemer. Men det kom de altså så småt i slutningen af halvlegen. Igen skete skiftet i kampen som følge af et direkte rødt kort.

Forsvarsstyrmanden Jonathan Stenbäcken ramte KIF's Jens Peschardt i ansigtet med en arm, og det takserede dommerduoen til kampens andet røde kort. Det røde kort faldt efter 18:14, og 13 sekunder senere udnyttede KIF så overtallet til at komme tilbage på måltavlen efter en scoringspause på over 11 minutter.