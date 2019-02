Skjern overbevisende fra start i 2019

To sikre point efter helt igennem fint spil og et længe ventet comeback til René Rasmussen var højdepunkter, da Skjern Håndbold fredag aften vandt 36-25 ude over Lemvig/Thyborøn Håndbold.

Lemvig: En overbevisende sejr på 11 mål på udebane over Lemvig/Thyborøn Håndbold, comeback til René Rasmussen med 50 minutter på banen og to fine scoringer, pænt med spilletid til alle mand, masser af fine præstationer.

Jo Skjern Håndbold kunne ikke ønske sig en bedre start end den, de danske mestre fik fredag aften i Lemvig.

Skjern var ganske enkelt mindst en klasse bedre end Lemvig/Thyborøn. Angrebsmæssigt spillede Skjern med masser af tempo, og i næsten hvert eneste angreb kom man frem til en fornuftig chance.

Forsvaret var bevægeligt og godt. Det kan godt være, den 5:1-opstilling Skjern brugte det sidste kvarters tid med Bjarke Christensen liggende fremme, ikke var helt på plads. Men generelt var det fint at se, at uanset hvem Skjern havde på banen, så blev der vist masser af fornuftige ting.

Det kan godt være, Eivind Tangen fik kampens første forsøg reddet af hjemmeholdets målmand Jesper Sørensen, men det kunne altså ikke bremse Skjern Håndbold, der kom flyvende fra start.

Skjern scorede nemlig på deres otte næste angreb. Og det var på kontraløb ved Bjarte Myrhol og Bjarke Christensen, to gode mål fra både Jesper Konradsson og Thomas Mogensen i bagkæden, mål fra stregen og på et straffekast. Alt fungerede.

Det gjorde det også i den anden ende. Lemvig/Thyborøn kom på 1-0 på et drøn af den tidligere Skjern-spiller Rasmus Porup. Men Skjerns forsvar havde fat, det samme havde Emil Nielsen i mål, så Skjern kørte til 4-1 og 8-2 efter 11 minutters spil.

Anden gang Skjern ikke fik scoret i et angreb, var pudsigt nok, da holdet kom i overtal første gang. Hvis man skal finde et minus i første halvleg, var det, at Skjern samlet tabte to perioder i overtal med 3-2.

Skjern rokerede lidt rundt mod slutningen af første halvleg. Christoffer Cichosz kom på stregen, og Kasper Søndergaard afløste Eivind Tangen på højre back. Det betød, Cichosz hurtigt scorede to gange og begge gange selvfølgelig på oplæg af Søndergaard, der havde flere målgivende afleveringer.

Skjern var overbevisende. Kort før pausen førte gæsterne 18-9. Men Lemvig/Thyborøn kom lidt tilbage. Det blev 18-11, inden Rasmus Porup i sidste sekund sendte straffekast på træværket.

I starten af anden halvleg scorede Lemvig/Thyborøn for let. De kom bare ikke meget nærmere, for Skjern var effektive på hurtig midte. Derfor havde Skjern ikke problemer med at holde forspringet og endda udbygge det.

Jan Grebenc kom på banen. Det blev til scoringer og frispilninger, Benjamin Jakobsen var effektiv på stregen, Bjørgvin Gustavsson stod fremragende i målet med en redningsprocent på 50 i de sidste 20-25 minutter, Thomas Mogensen og Bjarke Christensen var begge meget skarpe i afslutningerne og så videre og så videre.

En meget flot kamp af Skjern.