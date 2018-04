Skjern-nedtur: Årets ringeste kamp

- Jeg synes egentlig også, at vi var dårlige i første halvleg. Det var virkelig noget hø. I anden halvleg er der heller ikke noget, der fungerer. Det er fuldstændig ringe det, vi rammer i dag. Jeg synes, at vi er et bedre hold end dem, men Aalborg spiller også godt i dag, sagde Emil Nielsen efter nederlaget.

En kamp hvor Skjern aldrig for alvor fandt rytmen, selvom holdet faktisk var foran med en enkelt ved pausen. Det fjerner dog ikke indtrykket af en kamp, der bare ikke fungerede mod et stærkt Aalborg-hold:

Jeg synes, at det er den dårligste kamp, vi har spillet på denne side af jul. Vi slap ikke godt fra det, og jeg synes faktisk, at kampen er dårligere end den, vi tabte ude til SønderjyskE.

Kunne have vundet

En af kampens lyspunkter var, at Anders Eggert efter skade igen var at finde på venstre fløj.

Det var dog heller ikke meget andet end det, Skjern-profilen kunne tage med:

- Det var ikke ret godt. Vi laver for mange tekniske fejl, og vi starter skidt. Det får vi reddet, men anden halvleg laver vi fejl på fejl. Jeg føler klart, at vi kunne have vundet kampen med bare lidt mere skarphed, vurderer Anders Eggert.

Tilbage hos Emil Nielsen i målet er der især ærgrelse over, at Skjern missede en gylden mulighed for at spille sig videre i kampen for DM-titlen. Noget som holdet kunne have gjort med sejr tirsdag:

- Det er virkelig irriterende, udtaler han.