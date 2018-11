Skjern-mor skal for retten til januar

Et nævningeting skal forholde sig til anklagerne mod moren, der er tiltalt for at tappe blod fra sin søn.

Skjern: Næsten halvandet år efter, at en 36-årig kvinde fra Skjern blev anholdt og sigtet for at have mishandlet sin nu syvårige søn ved at tappe blod fra ham, forventes der at falde dom i den usædvanlige sag.

- Det er tilfredsstillende, at sagen endelig er berammet. Det er lang tid, hun har siddet i varetægt og ventet på at få sagen belyst og afgjort. Der er ikke mange, som bryder sig om at leve i uvished, så nu ser vi frem til at høre, hvad retten har at sige, fortæller kvindens forsvarer Rene Knudsen fra Advokathuset Egholm.

Retssagen skal føres ved retten i Herning, hvor et nævningeting over fem dage skal lytte til anklageren, forsvareren, kvinden selv og flere vidner, heriblandt den yngste søns egen forklaring.