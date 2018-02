Skjern-mor bliver i fængsel

SKJERN: Den 35-årige mor fra Skjern, der er fængslet for medicinsk mishandling, skal fortsat sidde varetægtsfængslet. Kvinden, der blev anholdt i september 2017, har accepteret en frivillig forlængelse i endnu fire uger. Hun er sigtet for at have mishandlet sin seksårige søn, siden han blev født, ved at tappe blod fra ham, så han fremstod alvorligt syg.

Politiet er færdig med efterforskningen, men på grund af sagens alvorlige karakter er den sendt til vurdering hos Retslægerådet. Kvinden er desuden blev mentalundersøgt. Det er uvist, hvornår Retslægerådet kommer med en sin vurdering.