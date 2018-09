Skjern lignede et ynglingehold med ild i armen

Skjern Håndbolds træner Ole Nørgaard var kun glad for én ting, og det var, at kampen var overstået. Han var godt og grundigt træt af Skjerns svage indsats.

Skjern: - Det bedste, jeg kan sige om den kamp, er, at den er overstået.

Skjern Håndbolds træner Ole Nørgaard lagde ikke skjul på, han var godt og grundigt træt af Skjern Håndbolds indsats i lokalopgøret mod TTH Holstebro. Det skulle have været en slags revanche for nederlaget i Super Cup, men det blev i stedet et endnu mere smertefuldt nederlag.

- Det var gedigent dårligt på alle parametre. TTH Holstebro var bedre end os. Væsentligt bedre, fortsatte Ole Nørgaard.

Han kunne ikke pege præcist på, hvorfor det gik, som det gjorde.

- Nej for der var mange ting. Vi tabte alle dueller - i begge ender af banen. Der var så mange fejl i spillet, at det var helt utroligt. Altså både tekniske fejl og den slags, men også fejl på den måde, vi blev bragt i situationer, vi absolut ikke ville i, lige som vi ikke fik os bragt i de situationer, vi gerne ville i. Tag nu kontrafasen. Eller vort dårlige forsøg på en kontrafase. Tre-fire gange havde vi mulighed for at score et let mål, em i stedet smed vi bolden direkte væk, sagde Ole Nørgaard.

Han mente, Skjern lignede et ynglingehold i første halvleg.

- Der var i hvert fald ild i armen på spillerne. Der blev afsluttet hurtigt og på halve chancer i stedet for at bevare tålmodigheden. Og forsvaret. Jeg synes næsten, det bare blev dårligere og dårligere. Uanset hvem vi satte til at dække op og hvordan. TTH Holstebro er gode. De har en solid basis at spille ud fra, og så er de ekstremt gode til at straffe alle fejl. Havde vi så bare slået fra os i trods, da det begyndte at gå galt, så kunne det måske accepteres. Men her var der ingen reaktion. Vildt skuffende, sagde Ole Nørgaard.

Christoffer Cichosz leverede en fin kamp med fire scoringer fra stregen og tilkæmpede straffekast.

- Men det er jeg altså ligeglad med nu. Vi tabte, og vi leverede en forfærdelig indsats. Det skal ikke være det her udtryk, vi skal kendes på. Sådan må vi aldrig optræde på hjemmebane igen. Stort set alt gik galt. Det her må give anledning til at kigge indad og så kæmpe os videre sammen, sagde Christoffer Cichosz.