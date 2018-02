Skjern imponerede igen vildt med sejr ude over Aalborg Håndbold

Aalborg: Når man kan være bagud med fem mål flere gange, når man har godt 4000 tilskuere mod sig i Gigantium i Aalborg, når man også er bagud med to mål midt i anden halvleg, så skal der godt nok høj kvalitet til for at vinde.

Den kvalitet har Skjern i øjeblikket. Kvalitet suppleret med enorm vilje og mandsmod i så ekstrem grad, at selv Aalborg måtte overgive sig.

Skjern vandt 27-25. Fortjent. Og det bragte stimen som ubesejrede op på 18 kampe i træk.

Skjern fik godt nok en skidt start. Fra 2-2 bragte Aalborg sig foran 7-2.

Problemet var ikke så meget Skjerns forsvar. Selv om styrmand Jonathan Stenbäcken var ude med sygdom, stod forsvaret rimeligt, og Tibor Ivanisevic tog også sin part af hjemmeholdets afslutninger.

Nej det var i den anden ende, det så slemt ud.

For det første smed Skjern for mange bolde væk. Indspil til stregen havde Aalborg luret mange gange. Ydermere var Skjern ikke skarpe i afslutningerne på en meget velspillende Mikael Aggefors i Aalborgs mål. Aggefors reddede mange ofte store åbne muligheder som blandt andet et straffekast. Det var med til at sætte gang i den kontrafase, som Skjern så gerne ville undgå. Patrick Wiesmach var giftig, så Aalborg kom for let til deres mål.

Skjern begyndte at score noget mere, men Aalborg holdt sig i front med fem mål frem til 13-8. Kasper Søndergaard blev ved med at trykke på. Det gav scoringer, og Skjern scorede på et par kontraløb. Derfor var de kun bagud 15-12 ved pausen.

Kort efter pausen var der udlignet. Markus Olsson, som intet havde vist før pausen, kom i gang med et par gode mål, og han fortsatte i fin stil resten af kampen.

Ved 18-17 til Skjern var der mulighed for at trække fra. Aalborg fik to udvisninger kort efter hinanden. Men svage afslutninger og dårligt spil i forsvaret gav i stedet Aalborg føring på 20-28.

Derfra tog Skjern styringen.

Forsvaret fik presset Aalborg mere og mere. Det betød, Emil Nielsen i målet løftede sit spil endnu mere, så han nåede op på en redningsprocent på 50.

I angrebet gik Skjern over til at spille syv mod seks. Det kunne Aalborg slet ikke gøre noget ved. Skjern skabte chancer på stribe, og da de bragte sig foran 24-21 fem minutter før tid, begyndte talrige tilskuere at gå hjem. I de sidste minutter havde Skjern ikke problemer med at holde fast i en sikker sejr.

- Jeg synes, det var absurd hård fight, der først og fremmest gav den her sejr, sagde Emil Nielsen efter kampen.

Han kunne fortælle, at Skjern havde en god fornemmelse allerede i pausen.

- Vi følte faktisk, vi var på vej mod en sejr. Vi havde rystet en virkelig dårlig start af os, og vi var på rette vej. Kunne vi holde fast, så skulle det nok gå.

Ved 18-17 havde vi fæle svipsere i forsvaret, og vi var dårlige i overtal. Men da vi fik fundet koncentrationen frem igen, og da vi så skabte mange chancer ved at spille syv mod seks, så fik vi at se, at vi bare igen var det bedste hold. Den her præstation kendetegner et tophold, sagde Emil Nielsen.