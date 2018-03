Skjern ikke skræmt af nederlag mod BSV

Skjern: Et nederlag på hjemmebane, en rygskade til Kasper Søndergaard, en lårskade til Anders Eggert. Giver det anledning til bekymringer?

På den lange bane - nej. På den korte bane - måske.

Den lange bane først.

Det er ingen skam at tabe til et hold som BSV. Og når man kun taber med et enkelt mål efter en kamp langt under niveau målmandsmæssigt, og når man mangler et par nøglespillere, så behøver man ikke være skræmt.

Det var Ole Nørgaard da heller ikke.

- Vi havde en helt sort anden halvleg, hvor vi slet intet ramte defensivt. De få redninger blev jo altafgørende. Det positive var, at vi spillede rigtig godt og kom frem til fine ting seks mod seks med 30 mål og så endda en stribe kiksere. BSV er et af de hold, vi skal slå, hvis vi skal helt til tops. Men det kan vi også gøre, selv om vi nu har tabt til dem to gange, sagde Ole Nørgaard, der dog overordnet set stadig har BSV som favoritter til det danske mesterskab, fordi de har rutine, stor bredde og fysisk styrke.

Hvis Kasper Søndergaards skade er langvarig, er det selvfølgelig skidt. Ole Nørgaard var bekymret med hensyn til søndag, men Kasper Søndergaard skal først undersøges nærmere torsdag. Men så er det i det mindste godt, at man har fået Eivind Tangen før tid.

- Eivind Tangen er slet ikke spillet helt ind på holdet endnu. Planen har været at tage det stille og roligt, og først fra næste uge var det planen for alvor at køre ham ind på holdet. Nu blev han pludselig kastet ud i tingene, sagde Ole Nørgaard.

Eivind Tangen fik næsten en hel kamp.

- Det var dejligt. Og det er jo altid sjovest at spille. Jeg synes, det går fint til træning. Men det er ikke det samme som at spille kamp, og det trænger jeg til. Derfor var kampen i dag fin for mig, selv om det er træls med en skade til Kasper. Nu fik jeg scoret. Et mærkeligt mål det første. Det var også ved at være på tide. Jeg er overbevist om, at tingene bliver bedre og bedre fra nu af, sagde Eivind Tangen.

På den lange bane er der også kampen om at få point med over i slutspillet. Selvfølgelig var nederlaget et lille tilbageslag i kampen om at få førstepladsen eller andenpladsen, men med programmet i de sidste fem kampe bør Skjern kunne holde fast.

På den korte bane er tingene lidt mere usikre.

Der er ingen tvivl om, at Skjern skal spille op til noget nær det bedste for at slå Zaporozhye.

I den sammenhæng er det skidt, hvis Kasper Søndergaard må sidde ude. I spillet syv mod seks er Kasper Søndergaard en uhyre vigtig brik med sit pres og sit suveræne blik for spillet. Den rolle bliver det svært for Eivind Tangen at gå ind og overtage. Bjarke Christensen skal nok kunne erstatte Anders Eggert, hvis han ikke når at blive klar. Og Jesper Konradsson siger, at han nok skal blive klar efter et slag på skulderen mod BSV.

- Det skal nok gå. Nu kan vi være sure i aften over at tabe, for det er aldrig rart at tabe. Bagefter skal vi se frem mod en spændende kamp søndag. Der skal vi spille som i første halvleg i dag, mens vi ikke må lade det ramle som i anden halvleg, sagde Jesper Konradsson.