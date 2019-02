Skjern henter et af Islands største talenter: - Det bliver stort at spille for Skjern

Skjern: Den mest lovende spiller i islandsk håndbold lige nu.

Det er den betegnelse, Skjern Håndbolds kommende træner Patrekur Jóhannesson hæfter på Elvar Örn Jónsson, som Skjern Håndbold netop har lavet en toårig kontrakt med.

Og Patrekur Jóhannesson må vide, hvad han taler om.

- Ja for jeg har trænet Elvar Örn Jónsson de sidste to sæsoner i vores islandske klub Selfoss, så jeg kender ham vældigt godt, siger Patrekur Jóhannesson.

Elvar Örn Jónsson er 21 år. Han fik slutrundedebut, da Island var med til VM i Danmark/Tyskland. Det blev til hele 26 scoringer for Island, og han scorede hele fem mål mod både Frankrig og Kroatien. I Selfoss er han noteret for 87 kampe og 438 mål.

- Elvar Örn Jónsson er utrolig eksplosiv, han er stærk i mand-mand-duellerne i begge ender af banen, og han kan dække flere positioner i forsvaret. Det vigtigste er hans karakter. Han er typen, der hele tiden giver sig 100 procent, når det drejer sig om håndbold. Elvar Örn Jónsson er fintestærk, så han laver mange gennembrud, men han kan også skyde fra ni meter. Han har et kæmpe potentiale, som han i to år i den islandske liga og på landsholdet har givet prøver på. Jeg er overbevist om, at Elvar går en meget stor fremtid i møde. Han er en ung spiller, som jeg mener, passer perfekt ind i Skjerns trup. Det er derfor, jeg så gerne vil have ham med til Skjern Håndbold, og jeg er glad for, han sagde ja til klubbens tilbud, for han havde mange andre tilbud blandt andet fra Tyskland, fortæller Patrekur Jóhannesson.

Den unge bagspiller ser frem til skiftet til den danske liga.

- Jeg glæder mig til at vise klubben og fansene, at jeg vil gøre alt for at hjælpe Skjern med at indfri deres mål. Det bliver stort at spille for Skjern i en af verdens bedste ligaer, siger Elvar Örn Jónsson i en pressemeddelelse.

Elvar Örn Jónsson afløser Tandri Mar Konradsson i truppen, som Patrekur Jóhannesson er meget tilfreds med til næste sæson, hvor målmand Robin Paulsen Haug og stregspiller Jonas Tidemand også er nye.

- Jeg glæder mig til at starte til sommer. Men nu har jeg først et stykke arbejde at gøre færdig i Selfoss, lige som Skjern Håndbold har gode muligheder for at lave et nyt godt resultat i denne sæson, siger Patrekur Jóhannesson.