Skjern havde ikke andet valg end at spare stamspillerne, hvis holdet skal have en chance for at nå DM-finalen

Skjern Håndbolds træner Ole Nørgaard siger, at Skjern Håndbold ikke havde andet valg end at spare syv spillere i søndags. Ellers kunne man lige så godt have booket en plads i bronzekampen i stedet for at håbe på finalen.

Skjern: Humøret var højt, og der var masser af energi hos spillerne, da Skjern Håndbold tirsdag formiddag for alvor begyndte forberedelserne frem mod DM-semifinalerne mod GOG.

Udefra så det ud som om, det var det helt rigtige at spare stort set hele den normale startopstilling, da Skjern i søndags spillede den sidste kamp i slutspillet hjemme mod Aalborg.

- Vi havde ikke andet valg. Så let er det. Vi var klar over, at det ville være umuligt at spille tre kampe for fuld tryk på en uge. Hvis vi ikke havde sparet de seks-syv spillere, der virkelig har været slidte, så havde vi lige så godt kunne booke en plads i bronzekampen med det samme. Nu tror jeg, det er 50/50 i kampen om at nå finalen, siger træner Ole Nørgaard.

Især BSVs træner Peter Bredsdorff Larsen har været fremme med gevaldig kritik af Skjerns dispositioner, mens andre trænere har sagt, at de nok havde gjort det samme, hvis de havde været i Skjerns situation.

- Al den snak tager jeg mig altså ikke af. Vi passer vores egen butik, og så må andre passe deres. Vores opgave var at få noget energi ind i de spillere, som vi sparede. Vi har brug for, at de spillere fungerer optimalt i semifinalerne, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at nå finalen. Det var langt vigtigere for os at forsøge at finde den energi, end det var at spekulere på, hvem vi eventuelt skulle møde. Vores opgave er at se på, hvordan vi rent internt kan optimere tingene. Nu blev det så GOG, vi skal forsøge at besejre, og sådan er det, fortæller Ole Nørgaard, der i bund og grund er ligeglad med, hvem modstanderen ville blive i semifinalerne, for man skal slå alle hold, hvis man skal være dansk mester.

Skjern Håndbold åbnede sæsonen den 3. september - altså for mere end otte måneder siden - med at spille 29-29 hjemme mod GOG. I slutningen af november vandt Skjern en solid sejr på 31-26 i Gudme.

- De kampe ligger langt tilbage. Der er sket meget siden. Selvfølgelig er der ting, vi kan bruge fra de kampe. Men det er en DM-semifinale. Alt kan se, når man er nået så langt, siger Ole Nørgaard.

Siger man GOG, siger man automatisk kontraløb. Kontraløb suppleret med hurtig midte.

- Vi ved, hvad vi skal, og hvad vi kan. Udfordringen er, om vi lykkes med tingene. Ingen er i tvivl om, hvordan vi skal gribe opgaven an. Men ét er planlægning. Planen skal jo føres ud på banen mod nogen, som vil gøre alt for at forhindre vore planer. Det bliver en stor udfordring for os. GOG er gode. De blev nummer to i grundspillet, de vandt deres pulje i slutspillet, de har tre norske landsholdsspillere med mere. Vi ved, vi skal have løbeskoene på. Når vi har bolden, skal vi passe på den, så vi ikke giver GOG alt for gode muligheder for at løbe kontra. Men de kan nu også så meget andet. Vi skal spille godt for at gå videre, men sådan skal det også være. Under alle omstændigheder glæder vi os alle sammen til semifinalerne, siger Ole Nørgaard.

DM-semifinale herrer

Skjern Håndbold-GOG