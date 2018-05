Skjern har sin egen uofficielle bymotorvej

Beboerne på Holstebrovej i Skjern har selv opfordret politiet til at sende en fotovogn for at gøre opmærksom på fartproblemet.

Han oplever, at fartbegrænsningen slet ikke bliver respekteret, og at det skaber farlige situationer.

- Folk kører stærkt, rigtig stærkt. Det er ikke en gade at have børn på, siger Villy Poulsen, der har sit firma nær nummer 18, hvor fotovognen jævnligt holder.

Dobbelt op

Det samme fortæller Birgitte B. Abild, der også bor på Holstebrovej.

- Der kører vildt mange biler, og de kører hurtigt. Det gør de også om aftenen, hvor der er rigtig mange fartbilister, fortæller Birgitte B. Abild, der gætter på, at det skyldes, at vejen er en lige strækning i udkanten af byen.

Beboerne på gaden lavede for nogle år siden en underskriftsindsamling for netop at få politiet til at ofre strækningen mere opmærksomhed. Det havde de held med. Villy Poulsen skrev også under på opfordringen.

- Det er positivt, at fotovognen holder her. Men lige så snart den er væk, kører folk stærkt igen, siger han og tilføjer, at problemet er større, end tallene viser.

- Jeg talte med en betjent, der var i fotovognen. Han kan kun fotografere den ene retning, men kan se, at der bliver kørt lige så stærkt den anden vej. Så man kan gange tallene med to, siger Villy Poulsen.