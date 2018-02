Skjern har gjort som de plejer i vinterpausen

Skjern Håndbold har brugt den seneste måneds tid på at forberede sig fysisk og mentalt til et meget hårdt og spændende forår med mange kampe på programmet.

Skjern: Bare fordi man ligger på førstepladsen, som man selvfølgelig gerne vil forsvare, og bare fordi der venter et par spændende kampe i Champions League og formentlig en lang række kampe i slutspillet og senere sikkert endnu flere spændende kampe i DM-semifinaler og meget andet, så behøver man jo ikke at gøre tingene anderledes, end man plejer.

Og det har de da heller ikke gjort i Skjern Håndbold hen over vinterpausen.

- Nej vi har gjort det, vi plejer. Vi har kørt den sædvanlige opstart 2, hvor vi bare har taget hovedet under armen og så trænet fysisk. Og det er gjort uden hensyn til, hvornår vi skal toppe. Vi har bare fysisk forberedt os på et langt og hårdt stræk her i foråret, fortæller træner Ole Nørgaard.

Selv om han har haft stort set samtlige spillere til rådighed hele perioden - kun Tibor Ivanisevic og Bjarte Myrhol var til EM - så er der ikke arbejdet med specielle taktiske ting eller nye taktiske træk.

- Intet. Vi har kun arbejdet på at blive fysisk og mentalt klar til resten af sæsonen. Før jul spillede vi 30 kampe. Nu er vi bare sultne efter at komme i gang igen. Eneste ændring er, at Eivind Tangen pludselig er kommet ind fra højre som en ekstra brik. Det er fint. Han har et meget højt niveau, og ham ville vi bringe i kamp med det samme. Der er jo mange kampe at spille ham ind på holdet i i løbet af de næste måneder, siger Ole Nørgaard.

I efteråret spillede Skjern ti kampe i Champions League. Nu venter to kampe mod Zaporozhye inden for de næste fire uger. Men Ole Nørgaard mener ikke, de mange ekstra kampe kan koste dyrt på sigt.

- Og hvis de gør, så er det en pris, vi gerne vil betale. Champions League er fantastisk at deltage i. Og det er da endnu mere spændende nu, hvor vi skal møde de store hold. Det giver kampe af meget høj kvalitet. Vi står over for to kampe, hvor vi bliver udfordret maks. Og kan vi gå videre, venter endnu større opgaver. Opgaver hele truppen vil gøre alt for at få, for Champions League er bare noget særligt, siger Ole Nørgaard.

Han er lidt overrasket over det forholdsvis store spring mellem Skjern og GOG og så ned til de næste hold i ligaen.

- Vi var klart det mest stabile hold i grundspillet. Men vi har slet ikke vundet noget endnu. Der er mange dygtige hold, og jævnbyrdigheden er stor i ligaen. Den jævnbyrdighed bliver bare større, når vi når til slutspillet. Til den tid vil held og uheld og skader og mange andre ting spille ind, så alt kan ske, siger Ole Nørgaard.

Han regner med GOG og BSV som to sikre deltagere i semifinalerne sammen med Skjern.

- Hvem det sidste hold bliver, er umuligt at sige. Pludselig kan et hold poppe op som Ribe/Esbjerg sidste sæson. Det ændrer intet ved, at vi sigter så højt som muligt. Vi går altid efter medaljer, siger Ole Nørgaard.

I aften gælder det TTH Holstebro, som havde to hårde pokalkampe i weekenden.

- Om det er en fordel for os eller ej, det er svært at sige. Det kan gå begge veje. Det vigtigste er, at vi lykkes med vore egne ting, siger Ole Nørgaard.