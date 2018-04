Skjern har afgjort fløj-kabalen efter skrækskade: Er jo ikke det samme

Skjern/Aalborg: Det så grimt ud, da René Rasmussen i weekenden kom helt galt af sted i hjemmekampen mellem Skjern Håndbold og TTH Holstebro.

Akillessenen blev revet over for fløj-profilen, der ventes ude i op mod et år.

Højre fløj er en af de få, hvor Skjern Håndbold er tyndt besat. Mathias Gliese kan spille den, men har ikke spillet meget, mens også Eivind Tangen og Anders Eggert har været bragt i spil som afløser for René Rasmussen.

Af samme grund var tirsdagens udekamp mod Aalborg ventet med spænding, for her ville det stå klart, hvem der kommer til at blive spillet ud som højre fløj i slutspillet og Champions League. Et valg der er faldet på Eivind Tangen, der ikke har spillet fløj fast siden ungdommen:

- Det er fint for mig. Jeg ved dog godt, at jeg ikke kan lave de mål, som René kan, sagde Eivind Tangen, da Dagbladet fangede ham efter tirsdagens nederlag i Aalborg.