Skjern gentog succes: Ny storsejr

Skjern: Skjern Håndbold spillede sig søndag for alvor ind i den brede subtop i denne sæsons grundspil. Nu er hullet op til nummer tre kun på tre point. Det er facit, efter Skjern søndag aften moste gæsterne fra BSV, der indtager tredjepladsen.

Skjern vandt hjemmekampen med 33-26, efter de to hold ellers fulgtes ad til midten af første halvleg. Dermed gentog Skjern sejrscifrene fra onsdagens udesejr på Mors.

BSV scorede otte mål på 13 minutter. På de resterende 17 minutter før pausen formåede gæsterne så at komme på måltavlen to gange yderligere. For i de næste 10 minutter scorede Bjerringbro-Silkeborg lige så mange mål, som Skjern-målmand Emil Nielsen i samme periode: et mål. Herefter blev det altså ikke meget bedre for udeholdet, før pausehornet lød. BSV's offensive kvaler sørgede et aggressivt Skjern-forsvar, Emil Nielsen og træværket for.

Emil Nielsen pillede både forsøg fra fløjene, stregen og bagkæden, og når bolden så endelig røg forbi Skjern-målmanden, tog træværket fra. Derfor øgede Skjern bare føringen. Da BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen blev tvunget til en timeout efter et kvarters spil, var forskellen to mål. Ved pausen var den seks: 16-10. Hjemmeholdet dominerede, og det kvitterede publikum i Skjern Bank Arena for med stående klapsalver ved pausefløjt.