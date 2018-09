Skjern genbrugsplads nedlægges måske

For borgerne betyder det, at serviceniveauet forøges i Skjern og omegn, idet borgere og erhverv vil få en ny, effektiv og tilgængelig genbrugsplads, der lever op til nutidens standarder og krav.

Kommunen er dog i gang med at kigge på strukturen på kommunens genbrugspladser og har fremlagt to scenarier.

Tidligere i år er man blevet færdig med at renovere genbrugspladsen i Tarm, og Skjern står egentlig for tur.

Nedlæggelse?

I det andet scenarie nedlægges Skjern som genbrugsplads, og omlægges til grenplads med åbningstider cirka 15 timer om ugen fordelt på eftermiddage og lørdage.

Løsningen er billigere, end hvis man renoverer Skjern genbrugsplads, men Tarm genbrugsplads skal dog tilpasses, hvilket vil koste halvanden million.

I Skjern skal eksisterende bygninger nedrives, og der skal laves nye belægninger og kloakering, og det vil koste en million.

Konsekvensen vil være, at der bliver længere til genbrugspladsen for borgere og erhverv i Skjern og ikke mindst de, som bor i de mindre byer i oplandet.

Skjern genbrugsplads er også størst, idet der indvejes cirka 5300 tons materialer om året mod 3200 i Tarm, så det er mange læs, der skal køres over åen.

Forvaltningen vurderer, at det vil være svært for borgerne at forstå og vænne sig til, a t de kun kan komme af med grene på en bemandet plads, der tidligere har været deres store genbrugsplads, og anbefaler, at i givet fald nedlægges Skjern helt, og alt samles i Tarm.

- Men vi har altså udsat sagen, og tager endnu en drøftelse af den, siger John G. Christensen.