Skjern-fløj glæder sig bestemt ikke til at hylde TTH

Skjern: Had er måske et hårdt ord, men når snakken kommer på Skjern og TTH Holstebro, er der tale om et reelt had-/kærlighedsforhold mellem klubberne.

Også derfor gjorde det da også mere end almindeligt ondt på Skjern-fløjen René Rasmussen, da han i weekenden kunne sidde foran fjernsynet og se rivalerne løbe med sejren i Final 4. At se TTH Holstebro løbe med pokaltitlen lå bestemt ikke højt på ønskesedlen.

- Set over hele turneringen var det fortjent, at de vandt, men som Skjern-dreng var det ikke sjovt at se på, konstaterer René Rasmussen.

Allerede op til weekendens Final 4 sagde fløjspilleren i et interview med hbold.dk, at det ville være en katastrofe, hvis ærkerivalerne løb med sejren. Faktisk kunne han ikke forestille sig noget, der var meget værre end at blive nødt til at stå på halgulvet i Gråkjær Arena og hylde pokalmestrene før aftenens ligakamp.

- Jeg har allerede hørt lidt for den udtalelse og kommer helt sikkert til at høre mere til den, når vi ankommer til Holstebro, siger René Rasmussen.