Skjern-firma vil teste møller i Thyborøn

Thyborøn: Skal der skabes plads til to nye Skjern-møller ved Thyborøn? Det kommer politikerne i teknik- og miljøudvalget til at diskutere efter en debatrunde, de netop har sat i gang i området. Virksomheden Ny Vindenergi ApS ønsker at opstille en mindre forsøgsmølle med en totalhøjde på op til 50 meter. Desuden skal der opsættes tilhørende målemaster. Virksomheden foreslår selv, at møllen kan placeres tæt på landevejen på havnens nyligt inddæmmede areal mellem Sydhavnen og møllerækken ved Cheminova. Møllerne er fremstillet af firmaet Solid Production, der beskæftiger 150 medarbejdere i Skjern. Virksomheden er ifølge sin ansøgning ved at få gang i eksport af mindre møller til Japan. Derfor har virksomheden brug for en standplads, hvor de kan teste møllerne i cirka to år. I den forbindelse er Thyborøn interessant på grund af de kraftige vindforhold samtidigt med, at arealet er fladt og fri af bygninger og træer. Thyborøn Havn har på forhånd accepteret placeringen, og støjmæssigt skulle der heller ikke være problemer. Selv om der ifølge ansøgningen kun er søgt om én standplads, har ansøgeren mundtligt oplyst overfor administrationen, at der på sigt kan blive behov for to pladser. Det er flere, end kommuneplanen giver mulighed for, og derfor skal der i givet fald laves en ændring af kommuneplanen, laves ny lokalplan og laves en miljø- og VVM-screening for at vurdere, hvordan møllerne påvirke miljøet. De vil i givet fald blive placeret klods op af fuglebeskyttelsesområdet Harboøre Tange.Debatten skal dog gå forud for planlægningen, så derfor bliver der nu sat gang i en debatfase, hvor borgere og andre interesserede kan komme med bemærkninger og ændringsforslag.

Det vil i givet fald ikke blive de første testmøller på Thyborøn Havn. Kinesiske Envision tester allerede nu en to-bladet havmølle på havnen i Thyborøn. De to Skjern-møller vil blive væsentligt mindre.