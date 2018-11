Skjern-firma skal bore vindmøllekabler under Skjern Å

Efter nytår er Villy Poulsen A/S klar til at underbore på sin hjemmebane, når 550 meter elkabel skal bores i jorden under Skjern Å.

Skjern: Når man er indehaver af nordens største maskine til understyret boring, så hører en boring under Skjern Å til under "en mindre, men meget spændende opgave".

Det fortæller Villy Poulsen fra Skjern-firmaet Villy Poulsen A/S, som lige nu er i gang med at forberede arbejdet med at underbore Skjern Å ved Ånumvej, hvor 550 meter elkabel skal lægges ned, så der fremover kan transporteres vindmøllestrøm fra de kystnære Vesterhav Syd-møller til el-nettet.

Egentlig skulle arbejdet have været gennemført i sommer. Men travlhed har ifølge Energinet udskudt projektet. Nu går der ikke længe, inden boremaskine, gravemaskine, slamsuger og tre-fire medarbejdere tager fat på opgaven.

- Vi skal have lagt tre rør ned til kablerne. Vi begynder bag digerne og skal have rørene ned under åen. Det er et vådt og sumpet område, men teknisk er det ikke noget problem. Vi har tidligere underboret åen ved Kong Hans' Bro uden problemer, fortæller Villy Poulsen, der har specialiseret sig i underboringer.

Opgaven ved Skjern Å kræver kun, at firmaets næststørste gravemaskine kommer i sving. Arbejdet kommer til at tage tre-fire uger.

Villy Poulsen A/S har gennem tiden haft mange opgaver for Energinet, og firmaet gennemførte blandt andet underboringerne i forbindelse med vindmølleprojektet på Kriegers Flak. Lige nu er man i gang med en 100 meter lang underboring i København.

Det kræver dispensation at underbore Skjern Å, som er såkaldt paragraf 3-beskyttet område. Den har projektet forlængst fået af Ringkøbing-Skjern Kommune.

I forbindelse med Vesterhav Syd-møllerne skal der lægges 41 kilometer 150 kV kabler i jorden, som skal fragte vindmøllestrømmen fra de 20 møller ind til kysten over en transformatorstation i Søndervig for til sidst at støde til højspændingsnettet i Stovstrup.