Skjern er nødt til allerede at tænke på onsdag

Midt i skuffelsen over ikke at nå Final 4 begyndte Kasper Søndergaard at se frem til onsdagens vigtige slutspilskamp hjemme mod Aarhus. For Skjern skal vinde og nå DM-semifinalerne, for ellers er sæsonen ikke godkendt trods succes i Champions League.

Skjern: Skjern-spillerne er slidt af det hårde program. Og flere af dem så da også trætte ud efter kampen mod Nantes.

- Men det er først i morgen, jeg for alvor mærker, hvor hårdt kroppen er ramt. Lige nu kan jeg kun tænke på den her kamp, og det gør mig skuffet. Vi kom for meget bagud til, at vi kunne vende det hele, sagde Jesper Konradsson.

Anfører Bjarte Myrhol havde heller ikke overskud til at sige ret meget.

- Jeg er bare skuffet. Min egen indsats var jeg langt fra tilfreds med, for jeg brændte for meget. Jeg synes, vi har et højere topniveau, end vi har vist i de her to kampe mod Nantes, og det skuffer mig, vi ikke har kunnet finde det frem i de to store kampe her, fortsatte Bjarte Myrhol.

Kasper Søndergaard var lige så skuffet.

- Det er da klart. Vi håbede alle på at skabe et mirakel. Vi opsøgte chancen, og den kom også. Vi var foran med fire med et kvarter igen, og mere kunne vi nærmest ikke forlange. Alligevel blev vi slået ud, sagde Kasper Søndergaard.

Selv i første halvleg troede han på sagen.

- Vi ved jo, at meget kan ske på kort tid i håndbold. Og det skete. Vi gav alt. Alle Mand. Men i sidste ende var det ikke godt nok. Vi brændte for meget og lavede for mange fejl i de her to kampe. Vi var ganske enkelt ikke kyniske nok. Og da det kneb, så spillede Nantes bare bolden ind til det monster af Tornat på stregen. Vi kunne heller ikke stå imod deres kontrafase, mens vi selv fik scoret alt for få af de der lette mål. Nantes er det bedste hold, vi har mødt, men alligevel fik vi dem presset til det yderste. Chancen for at knække dem var der. Derfor er jeg skuffet over, at det ikke lykkedes, fortalte Kasper Søndergaard.

Allerede onsdag venter en kamp i DM-slutspillet hjemme mod Aarhus Håndbold. En opgave man næsten ikke orker at tænke på.

- Men vi er nødt til at tænke på onsdag allerede nu. Hvis vi taber onsdag, så er det jo ligegyldigt, at vi har gjort det fantastisk i Champions League med sejre over blandt andet Veszprem og Zaporozhye. Hvis vi ikke når semifinalerne, så er sæsonen ikke godkendt. Vi skal i de semifinaler. Det ved vi alle. Det er et must for os. Og kommer vi i semifinaler, så kan alt ske, sagde Kasper Søndergaard.

Han er glad for, at Skjern selv kan afgøre tingene. Der er to hjemmekampe tilbage, og måske er det nok at slå Aarhus på onsdag. Det er det, hvis Aalborg tirsdag slår TTH Holstebro.

- Så et eller andet sted er vi i en favorabel position, som vi har skabt gennem et godt grundspil og også her i slutspillet. Nu skal vi så sørge for at mobilisere nogle kræfter, så vi kan gøre det slutspil færdigt med to sejre over først Aarhus og så Aalborg i weekenden. Vi skal i semifinalerne for at indfri målsætningen, og det vil vi gøre alt for at komme, sagde Henrik Kronborg.