Skjern er i mål med underskrifter: Parkering skal i byrådet

Det er ikke bare i Videbæk, at borgerne har skaffet opbakning til at få en sag i byrådet. Også Skjernborgerne har leveret underskrifter nok.

Skjern: Det præcise tal er ikke talt op endnu.

Men flere end de krævede 1.148 borgere har skrevet under på, at de ønsker at udvide parkeringstiden i båsene i Østergade og Bredgade. Det fortæller Skjerns bychef Mette Christensen, som nu skal i gang med at fintælle underskrifterne.

- Vi er utrolig glade for, at der er så stor opbakning til at få sagen om parkeringstiden taget op af politikerne. Det viser, at det ikke er en idé, de handlende og handelsforeningens bestyrelse har fået, men at det fylder meget hos kunderne, siger hun.

I dag må bilisterne kun parkere i en halv time i båsene på Østergade og Bredgade, men ifølge Mette Christensen har indkøbsmønsteret ændret sig. Folk vil gerne parkere helt tæt på de butikker, de skal handle i, men en halv time er for kort tid.

Formand for teknik- og miljøudvalget John G. Christensen (S) vil meget gerne finde en løsning på parkeringsudfordringerne i Skjern.

- Det giver ingen mening at fastholde 30 minutters parkering, hvis alle synes, at det er en dårlig idé. Jeg ved ikke, hvorfor man i sin tid indførte korttidsparkering. Det kunne være for at få et vist flow, men er der brug for en ændring, så vil vi meget gerne kigge på det, siger han.

Meldingen glæder bychefen i Skjern, som, siden underskriftindsamlingen begyndte, har fået positive tilkendegivelser fra flere byrådspolitikere.

John G. Christensen undrer sig dog lidt over, at de handlende i Skjern vælger underskriftindsamlingen for at få lavet om på parkeringsreglerne.

- De kunne sådan set bare have henvendt sig til mig eller forvaltningen. Den slags henvendelser får vi mange af, og vi er altid parat til at kigge på dem, siger han.

Handelsforeningen og bychefen ved godt, at de bare kunne kontakte kommunen. Det har de også gjort tidligere for at få udvidet parkeringstiden ved SuperBrugsen. Underskriftsindsamlingen er et bevidst valg i denne omgang.

- Nu er muligheden kommet. Parkeringen er en lille sag for politikerne, som nok ikke havde fået den samme opmærksomhed, hvis vi havde henvendt os til forvaltningen. Samtidig får vi vist, at der er stor opbakning blandt borgerne til at ændre parkeringstiderne, og det har stor betydning os, siger Mette Christensen.