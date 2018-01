Skjern-elever indtager Folketinget

Benjamin Holmstoel, Clara Kjær Jensen og Emil Jensen fra 8.a på Skjern Kristne Friskole får desværre ikke deres eget lovforslag om at skærpe regler for spilreklamer med til Christiansborg. Men de er blandt de 179 elever, som har været heldige at få en plads i Ungdomsparlamentet 2018. Foto: Jørgen Kirk

Et godt lovforslag har givet tre elever mulighed for at skifte skoledagen ud med en dag som politiker.

SKJERN: Når 179 skoleelever på mandag overtager Folketinget, sidder Clara Kjær Jensen, Benjamin Holmstoel og Emil Jensen fra 8a. på Skjern Kristne Friskole på tre af folketingets pladser, klar til at indtage talerstolen og trykke på afstemningsknapperne. Deres klasse er med i Ungdomsparlamentet, som Folketinget holder hvert andet år. Alle skoler inviteres til at deltage, og de, der kommer med de bedste lovforslag, får en plads på tinge for en dag. Clara, Benjamin og Emil foreslog at skærpe reglerne for reklamer for spil. - Når man ser en håndboldkamp, så er der fem reklamer for spil i løbet af et kvarter. Det er voldsomt, for folk bruger og mister en masse penge på at spille, siger Clara.

Ungdomsparlament 2018 Folketinget afholder Ungdomsparlament hvert andet år, hvor 179 elever fra 8. og 9. klasse indtager Christiansborg for at diskutere og stemme om forslag, de selv har skrevet. De vil møde flere ministre, folketingsmedlemmer og pressen.



Fra Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i alt ni elever fra Ringkøbing Skole, Spjald Skole og Skjern Kristne Friskole.



Eleverne er blevet valgt, fordi deres lovforslag var blandt de 60 udvalgte, som giver videre til finalen om hvilke forslag, der skal drøftes mandag 29. januar.

For kringlet De tre skrev deres lovforslag med begrundelser, og det gjorde de så godt, at det blev et af de 60 udvalgte forslag, der garanterer en plads i Ungdomsparlamentet. Desværre blev forslaget valgt fra, da de deltagende elever skulle stemme om de få forslag, der skal behandles i folketingssalen på mandag. - Jeg tror ikke, at de andre forstod vores forslag på samme måde, som vi gjorde, fortæller Benjamin, mens Clara forklarer, at de nok fik skrevet det lidt for kringlet og lidt for langt. - Det er ærgerligt, at vores eget forslag ikke gik videre. Når man har lavet noget, vil man jo gerne bringe det videre ud. Men jeg tror alligevel, at det bliver en god oplevelse at komme derover, siger Emil.