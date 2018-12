Skjern brød stimen med en storsejr

Nykøbing: Efter fire nederlag i træk - to i ligaen og to i Champions League - lykkedes det onsdag aften for Skjern Håndbold at hive to point, da de vandt 33-26. Modstanderen fra Mors-Thy Håndbold lagde ellers bedst fra land og kom hurtigt på 3-1.

Faktisk skulle der gå mere end ni minutter, før det grønblusede udehold tilkæmpede sig føringen. Især de første fem minutter spillede de forsvarende mestre meget til siden, og kontramulighederne løb ud i sandet, enten fordi spillet gik for langsomt, eller fordi Emil Nielsen en enkelt gang kiksede en lang bold frem mod Anders Eggert.

I stedet skulle udeholdet sætte deres lid til Eivind Tangen, som scorede fem af Skjerns 10 første mål. Efter 18 minutter kunne han derfor bringe Skjern på vinderkurs med 10-6. I samme sekvens trak målmageren en udvisning til Mors-Thys Asbjørn Madsen, og det kostede kort efter. For de kongeblå nølede i angrebet, og så kunne Thomas Mogensen spille Anders Eggert fri til skud på tomt mål i kontraen.

11-6 kunne have blevet til en endnu større overhånd til Skjern, for lige efter skiftede Mors-Thy en mand for meget på banen, og så fik gæsterne endnu en overtalsperiode at boltre sig i. Det lykkedes bare ikke helt; faktisk skulle Skjern takke Emil Nielsen for, at Mors-Thy kun halede ind til 11-7 i undertallet.