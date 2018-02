Skjern-borgere strikker huer til nyfødte

Et opslag på Facebook og stor opbakning fra kunderne har betydet, at Tinna Holtegaard, der ejer Garnnøglen, kan sende op mod 250 huer til fødegangen på sygehuset i Esbjerg i weekenden.

Skjern/Esbjerg: Tinna Holtegaard er vild med garn. Derfor åbnede hun for to år siden butikken Garnnøglen, som i marts 2017 flyttede til Jernbanegade i Skjern. De seneste uger har butiksejeren sideløbende med sin butik arbejdet med et projekt til nyfødte børn i Esbjerg. For 14 dage siden faldt hun nemlig over et opslag på Facebook om, at fødegangen på sygehuset i Esbjerg manglede huer til nyfødte børn: - Jeg skrev til hende, som havde lavet opslaget, at jeg gerne ville hjælpe. Jeg synes, at det var en god ting at gøre. Derfor slog jeg det også op på butikkens Facebook-side om, at jeg sponsorerede garn til dem, som skulle have lyst til at hjælpe, siger hun.

Jeg havde jo aldrig troet, at så mange havde henvendt sig. Når vi har fået det store antal huer, så kører jeg selv ned på sygehuset med dem.Tinna Holtegaard, ejer af Garnnøglen.

Stor opbakning I første omgang tilbød hun 30 garnnøgler, som folk kunne komme og hente i butikken. Der gik imidlertid ikke mange timer, før opbakningen var så stor, at hun tilbød 20 ekstra garnnøgler: - Det var helt vildt. Jeg vil tro, at der gik to-tre timer, før de var afsat. Jeg blev meget overrasket over opbakningen. Ja nogle har endda lavet endnu flere, fordi de havde noget ekstra garn liggende. Det har været rigtig fedt at se, siger hun. Og opbakningen kommer ikke kun fra borgere i Skjern: - Det er også folk fra Tarm og andre byer tæt på Skjern. Der er endda et par stykker fra Ringkøbing også, siger hun.

Unge og ældre De seneste år har der været en tendens til, at flere kvinder i 20'erne og 30'erne også forsøger sig med at hækle og strikke. Tinna Holtegaard bekræfter, at det også er tilfældet i Skjern, hvor både unge og ældre har tilbudt deres hjælp med at strikke huer til de nyfødte: - Det er blevet meget in at strikke i de yngre generationer. Vi har en hel del nybagte mødre, som også strikker. Flere af dem har også hjulpet til med huer til de nyfødte, siger hun. 30 damer har i alt givet deres bidrag, og det har resulteret i 210 huer på nuværende tidspunkt. Grundet vinterferien mangler enkelte stadig at aflevere deres huer. Yvonne Nielsen er en af dem, som har hjulpet med at fremstille huer til de nyfødte. 14 huer er det blevet til på 14 dage. Hun var aldrig i tvivl, om hun skulle tilbyde sin hjælp: - Det har været til en god sag, så det var nemt for mig. Og så synes jeg, at det er sjovt at strikke, siger hun.