Skjern-borgere samlede stort beløb til hospitalsklovne

Skjern: I høj sol strømmede mere end 100 borgere fra Skjern til Østergade lørdag formiddag for at deltage i den 3. udgave af Klovneløbet, hvor det indsamlede beløb går til hospitalsklovnene i Herning.

Frivillige fra Å Center Syd

Klovneløbet er et familieløb i Skjern, hvor det ikke handler om at komme først eller løbe flest omgange. Mange vælger at gå rundt og samtidig få en god snak. Netop det fylder også meget hos handelsforeningens formand:

- Det handler jo om, at vi mødes og har det hyggeligt. Folk gør det for at støtte et godt formål, siger hun.

Lørdag havde Mette Christensen allieret sig med Å Center Syd, som stod klar til at hjælpe med forskellige opgaver før, under og efter:

- De har været en stor hjælp. Der er alligevel mange ting at holde øje med, så det har været dejligt, siger hun.

Og for Å Center Syd var det meget naturligt at melde sig på banen:

- Vi har tradition for at deltage i Klovneløbet, men vi vil også gerne gøre mere opmærksomme på os selv til sådanne arrangementer. Derfor har vi været syv frivillige i dag, som har hjulpet med vand, mad og uddeling af næser til deltagerne, siger Preben Holm, der er formand for Å Center Syds Venner.