Skjern-borgere bekymret for farligt kryds

Diana Guldberg Birkmose Jensen og Marianne Uhre Larsen er begge blevet påkørt i krydset ved Enghavevej og Fredensgade. Årsagen er, at mange bilister ikke overholder den ubetingede vigepligt.

Skjern: Bilisten når lige at bremse, inden vedkommende kører ind i en cyklist.

Tirsdag eftermiddag var det tæt på at gå galt i krydset ved Enghavevej og Fredensgade. Desværre bliver sammenstød ikke undgået hver gang.

Flere borgere i Skjern er derfor enige om, at krydset tæt på Kirkeskolen er farligt. Ved første øjekast ligner det et almindeligt kryds, hvor der er taget de rette forholdsregler.

Skilte med ubetinget vigepligt, små bump og hajtænder ses tydeligt, når man kører imod krydset.

Alligevel er der de seneste år sket op mod 10 uheld, hvor bilister er kørt sammen eller en bilist er kørt ind i en cyklist, fordi den ubetingede vigepligt ikke blev overholdt.

Marianne Uhre Larsen blev for to år siden kørt ned i krydset, da hun kom kørende på cykel, selv om hun tog sine forholdsregler:

- Jeg kunne se, at der kom en bil kørende, så jeg satte farten ned og prøvede at få øjenkontakt. Jeg var sikker på, at vedkommende havde set mig, men det var ikke tilfældet. Det var en skræmmende oplevelse, siger hun.

For 14 dage siden prøvede Diana Guldberg Birkmose Jensen det samme, da hun kørte i bil:

- Jeg skal dreje til højre og orienterer mig derfor bagud for at se, om der kommer nogen. Jeg når kun lige at se på min dreng på passagersædet og så siger det slam, siger hun.