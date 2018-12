Skjern-Tarm Musikforening fejrer 40 års jubilæum i hele 2019

Endelig byder musikforeningen ved koncerten i november på et gensyn med cellisten og verdensstjernen Andreas Brantelid, som det heldigvis er lykkedes at lokke til Vestjylland igen.

Skjern-Tarm: Hos Skjern-Tarm Musikforening har man sat alle sejl til et festligt 2019, hvor foreningen fejrer sin 40-års fødselsdag. Det kommer til at ske med en perlerække af koncerter. Traditionen tro ligger der dog tre tilbagevendende koncerter fast ved siden af jubilæumsprogrammet. Der lægges ud med en festlig nytårskoncert, som i år er lagt i hænderne på Jens-Christian Wandt, kendt af mange fra Verdensballetten og Prins Henriks bisættelse. I marts er der som sædvanligt "Sild og jazz", i 2019 med ensemblet Jazz'n fun med saxofonisten Finn Odderskov og sangerinden Ann Farholt i spidsen på Vestjysk Gymnasium Tarm. Og i december venter en stemningsfuld julekoncert i Tarm Kirke, denne gang med Thisted Kirkes Drenge-Mandskor.

Trofast publikum

Skjern-Tarm Musikforening har gennem årene kunnet glæde sig over et stort og trofast publikum ved sine mange koncerter, og derfor er det også med stor tilfredshed, at bestyrelsen kan byde på et stærkt musikprogram i jubilæumsåret. Og i lighed med tidligere år kan der allerede nu købes billetter til de enkelte koncerter - eller et abonnement til alle syv koncerter i 2019 - måske en julegaveidé?

Musikforeningen har endda stillet en bonugave i form af en gratis billet til sildebuffeten ved "Sild og jazz"-koncerten i udsigt til de hurtige, der køber abonnement inden den 24. december.