Skjern-Tarm Menighedspleje opretter ny sorggruppe

Et år og to hold senere ved Inger-Lise Ørhede og Ingrid Staal-Jensen, at de havde ret i, at de, der sørger over at have mistet bedst, ved, hvad der skal til for at lindre sorgen. Derfor kaster de sig fra september ud i en tredje sorggruppe i Skjern-Tarm.

Gode og dårlige dage

Ingrid Dyhr Tanggaard var på menighedsplejens andet sorggruppe-forløb, og hun vil klart anbefale andre i sorg at takke ja til tilbuddet, når tredje hold begynder 24. september.

- Det handler om at have et rum, hvor vi lytter til hinanden - deler gode og dårlige dage. Her er der ikke nogen, der siger, at nu er det vist på tide at komme videre. Her ved alle, hvad det vil sige at miste, og at man har brug for at tale om det samme igen og igen. Og så er det skønt, at det er en blanding af mænd og kvinder og i alle aldre - det gør noget godt for dynamikken i gruppen, vurderer Ingrid Dyhr Tanggaard.

Hendes sorggruppe bestod af seks mænd og kvinder i alderen 59 til 83 år, og inden det første møde var hun vildt nervøs.

- Men selvom vi var en flok fremmede, så havde vi jo noget meget vigtigt tilfælles, og det har bundet os så tæt sammen, at vi har besluttet os for at fortsætte efter sommerferien på egen hånd.

Arrangørerne bag sorggrupperne i Skjern-Tarm er Inger-Lise Ørhede og Ingrid Staal-Jensen.