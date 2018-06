Skjern: Næppe ekstra etager på Bredgade-byggeri

Bredegade 11-13

Bredgade 11-13 er et kommende boligbyggeri bestående af to boligblokke i to etager.Cirklen Ejerlejligheder ønsker nu at forhøje blokken ud langs Bredgade til tre eller fire etager.



Dette vil kræve en ny lokalplan for området, idet den gældende lokalplan kun tillader bygger på maksimalt to en halv etage og 10 meters højde.