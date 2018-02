Skjern Mølle i sorg for prinsen

Skjern: Vindmøllen i Skjern er tirsdag formiddag i sørgestilling, en position mellem kryds og kors. Det sker for at markere prins Henriks bisættelse. Det samme gør andre gamle møller, som hører under Dansk Møllerforening.

Hos Dansk Møllerforening fortæller bestyrelsesmedlem Søren Hørslev Hansen, at man har opfordret til, at alle danske vindmøller sættes i sørgeposition, da Prins Henrik har været en støtte siden 70'erne. Prinsen var frem til sin død protektor for Dansk Møllerforening.