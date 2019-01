Skjern Kirke får ny organist

SKJERN: Søndag den 3. januar sætter 33-årige Anders Steen Sørensen sig til orgelet i Skjern Kirke, for 1. februar har han første arbejdsdag som organist i Skjern Kirke. Han afløser Thomas Bach Madsen, der efter fem år i Skjern har fået job hos Gjellerup Kirke.

Oprindeligt er Anders Steen Sørensen uddannet skibselektriker og arbejdede som sådan nogle år, men da finanskrisen gjorde, at han mistede sit job, besluttede han sig for at prøve noget helt nyt. Anders Steen Sørensen, der altid har spillet klaver, blev optaget på musikkonservatoriet i Esbjerg, og sidste år færdiggjorde han sin uddannelse herfra. Siden har han arbejdet forskellige steder, og han bor sammen med sin kæreste og lille søn i Skads.

- Jeg er rundet af det klassiske repetoire, og de store komponister indenfor orgelmusikken. Jeg vil gerne gøre salmesangen levende, og få folk til at synge med, siger Anders Steen Sørensen.

Han håber at få etableret et kor i Skjern.

- Jeg er ikke så langt, at jeg ved hvilket type kor, det bliver, men i en by af Skjerns størrelse burde der være grundlag for at stable et på benene, siger Anders Steen Sørensen.