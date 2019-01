Skjern: Onsdag den 6. februar indbyder Skjern Havekreds til generalforsamling på Amagerskolen i lokale 36 kl. 19. I forbindelse med generalforsamlingen vil Niels Finnerup, Hoven, underholde med et lysbilledforedrag om to private rejser til Iran. Rejserne havde til hovedformålet at studere den meget spændende og særprægede flora samt at fotografere blomster, mennesker, landskaber og levevilkårene i de tyndt befolkede områder. Foredraget vil belyse Irans historie, kultur, politiske forhold, religionen, befolkningstilvækst, handel, forhold til nabolandene, sprog, klima, produktion og ikke mindst den store gæstfrihed, man møder. /exp