Skjern Håndbold var tæt på at gøre det umulige muligt

Skjern: Kan man tillade sig at være skuffet, når man har nået kvartfinalerne i Champions League, som blev endestationen, fordi man mødte et klassehold som HBC Nantes?

- Ja i Skjern Håndbold kan de åbenbart.

For selv om Skjern Håndbold tabte den første kvartfinale 33-27 i Frankrig for en uge siden, så var der et eller andet sted en tro på, det godt kunne lade sig gøre at vinde sammenlagt. Skjern havde jo ikke spillet optimalt i Nantes, og kunne Skjern finde de fornemme takter frem, som de har vist så mange gange i en forrygende flot sæson i Champions League med blandt andet sejre over storhold som Veszprem og Zaporozhye, så ville det være muligt at vinde med de krævede seks mål på hjemmebane.

Så Skjern Bank Arena summede af forventning. Der har vel aldrig været en bedre og mere intens stemning før en kamp, end der var søndag eftermiddag. Publikum bakkede i den grad op om de grønne helte.

Den opbakning fulgte Skjern-spillerne hele kampen. Også da hjemmeholdet på dårlige minutter i starten af kampen kom bagud 6-2. På det tidspunkt så mission Final 4 i Køln mildest talt umulig ud. Nantes virkede i total kontrol. Modsat i det første opgør spillede Nantes henholdende og køligt overvejende, fordi de samlet stod med et forspring på ti mål. Ja endda 11 mål mens de førte 12-7 og 13-8. På det tidspunkt jublede et par af Nantes-spillerne ganske meget. De regnede med, pladsen i semifinalerne var sikret.

Det har nok også været den opfattelse, der var i den franske lejr i pausen med føring på 15-12.

Et kvarter senere var franskmændene i panik.

For på en eller anden måde havde Skjern vendt kampen totalt på hovedet. Fire mål i træk gav føring på 16-15. Kasper Søndergaard viste høj klasse, Emil Nielsen havde flere og flere redninger, Tibor Ivanisevic reddede endnu et par straffekast. Fra 17-17 var Skjern rykket til 21-17 og minuttet efter til 22-18.

Alt var åbent. Skjern havde pludselig et helt kvarter til at øge forspringet med de to mål, der kunne sende Skjern i Final 4.

Men desværre.

Nantes fik tilkæmpet sig et straffekast og en udvisning til Markus Olsson. To minutter senere stod der 22-20. I undertal kort efter reducerede Nantes yderligere til 22-21. Otte minutter før tid var der stadig et lille håb efter to scoringer af Kasper Søndergaard. 24-21.

Nærmere sensationen kom Skjern ikke. Der var ikke råd til flere afbrændere og fejl. Dem kom der to-tre stykker af, og så viste Nantes klassen ved at kæmpe sig tilbage til 27-27.

- Det her er nok det tætteste, Skjern Håndbold nogen sinde kommer Final 4. Derfor er vi vildt skuffede lige nu, sagde Bjarke Christensen efter kampen.

Hele truppen havde inden kampen troet på, det kunne lade sig gøre at vinde sammenlagt. Og ved 22-18 var der helt vildt meget tro på det.

- Hele Arenaen troede på det. Nej hvor var publikum fantastiske i dag. Det var det mest sindssyge, jeg har oplevet. Tak for det, sagde Bjarke Christensen.

Eivind Tangen var lige så imponeret af publikum.

- Jeg følte, det var lige så vildt som i Veszprem, sagde Eivind Tangen.