Skjern Håndbold var nødt til at prioritere

Holstebro: På ti minutter af første halvleg smuldrede det hele for Skjern Håndbold. Dumme boldtab, afbrændere, manglende returløb, for få redninger. Alt gik galt.

- Det var et klart udtryk for, at vi manglede lige de sidste kræfter. Vi vandt jo ingen dueller længere. Men et eller andet sted er det jo ikke så mærkeligt. Det var vel kamp nummer 47 i den her sæson, og det tærer på kræfterne, fortalte træner Henrik Kronborg.

Så trænerteamet reagerede.

- Vi var nødt til at prioritere, og vi valgte helt naturligt kampen mod Nantes. Vi kunne jo godt se, at vi ikke kunne hente syv mål i Holstebro, selv om vi satsede med alt, hvad vi havde. I stedet valgte vi at spare de småskadede, de skadede og de mest slidte. Det er jo dem, der skal spille meget på søndag og i de næste kampe. Det var nødvendigt, vi reagerede. For vi er mere pressede end Nantes. I Frankrig kan de godt finde ud af ikke at spille midtugekampe, når man spiller de sidste kampe i Champions League. Det kan vi ikke i Danmark, forklarede Henrik Kronborg.

Han hæftede sig ved, at der blev fightet hårdt i anden halvleg. Også selv om opstillingen var ganske uprøvet.

- Cornelius Kragh var god. Det var opløftende, at han viste, han er klar til at byde ind, hvis vi vil bruge ham, sagde Henrik Kronborg.

Cornelius Kragh gad ikke rigtigt snakke om sin egen præstation med seks scoringer, et skud på stolpen og i det hele taget en voldsomt energisk indsats.

- Nej det er lidt ligegyldigt. Jeg ville selvfølgelig gerne have været på banen noget tidligere, når nu spillet ikke kørte. Men jeg er glad for de minutter, jeg får. Jeg havde bare en masse aggressioner, jeg skulle af med, og så fik den gas, fortalte Cornelius Kragh.

Han var træt af en skidt første halvleg, hvor der blev spillet forkrampet og brændt for meget.

- Og så blev vi kørt ned af kontraløb. Det blev vi også i Nantes. De to kampe har kostet mere end 20 mål på kontra. Det skal vi have ændret gevaldigt på til søndag, sagde topscoreren.