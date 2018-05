Skjern Håndbold var kun næstbedst mod GOG

Skjern Håndbolds træner Ole Nørgaard erkendte blankt, at GOG var bedst i torsdagens semifinale. Men han mener stadig, Skjern har håb om at vinde samlet.

Skjern: I dag var vi næstbedst.

Træner Ole Nørgaard erkendte blankt, at GOG fortjent sejren i Skjern Bank Arena.

Han kunne også hurtigt finde ting, som var årsag til nederlaget.

- For det første havde vi alt for højt spændingsniveau. Det gjorde, at vi løb ind i dyre udvisninger fra start. De udvisninger kostede kræfter, lige som det gav lidt uro i forsvaret, hvor Bjarte Myrhol hurtigt blev lidt hæmmet af to udvisninger. Jeg ved godt, at GOG også fik deres udvisninger, men vores var altså dyre på flere måder. Vi skal være bedre til at ramme det rigtige spændingsniveau, sagde Ole Nørgaard.

Han var ikke tilfreds med rytmen i spillet.

- Generelt var det alt for stresset. Vi havde alt for travlt med at forsøge at lave vore ting. Vort pres blev for hårdt. Vi skal være mere kløgtige rent taktisk i angrebet, fortalte Ole Nørgaard.

Det var ellers ikke for, at Skjern ikke skabte chancer nok. Også åbne chancer.

- Men Ole Erevik var altså stærk. Det er altid et miks af en god målmand og svage afslutninger. Ud af 17 redninger havde Ole Erevik altså mange på åbne chancer. Det var meget afgørende, sagde Ole Nørgaard.

GOG scorede 18 mål i første halvleg. Klart for mange. I anden halvleg var det langt bedre. GOG scorede fem mål i tomt mål eller på kontra efter pausen, så i åbent spil scorede GOG kun otte mål.

- Forsvaret vil jeg ikke ændre på. Vi fik det pænt justeret ind. Man kan også sige, at vi bare fik vore redninger for sent. På det tidspunkt var vi klart bagud, sagde Ole Nørgaard.

Inden den første kamp mente Ole Nørgaard, at chancerne for at gå videre samlet var 50-50.

- Sådan er det også i Gudme på søndag. Vi kan helt klart forbedre os. Vi er godt klar over, at GOG er gode. Meget gode. Men jeg kan allerede nu se nogle ting, som vi kan og bør gøre bedre. Det her er ikke forbi endnu. Men det er klart, at der er mange ting, der skal gå vores vej, for at vi kan fremtvinge en tredje semifinale onsdag i næste uge, sagde Ole Nørgaard.