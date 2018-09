Skjern Håndbold var chanceløse i Aalborg

Aalborg: Da Bjarte Myrhol græmmede sig ved at tage hænderne for ansigtet og gå ud på bænken efter en afbrænder fri på stregen, var det desværre et godt billede på Skjern Håndbolds indsats mod Aalborg Håndbold.

På det tidspunkt var Skjern nærmest i opløsning bagud 35-26, og tingene blev ikke bedre de sidste to minutter, hvor Aalborg sikrede sig en fortjent sejr på 37-26.

Reelt var Skjern chanceløse. Aalborg virkede til totalt at have krammet på de danske mestre, der så ud til at løbe tør for kræfter og ideer allerede i første halvleg.

Starten var hektisk. Aalborg satsede meget på deres kontrafase, og det gav flere fine scoringer efter især godt pres ud til ganske træfsikre fløjspillere. Aalborg var foran 3-1 og 5-3, inden Skjerns højre fløj Sebastian Augustinussen med et par scoringer var med til at skaffe Skjern deres eneste føring i kampen - 6-5.

Derfra holdt Aalborg sig i front med et mål eller to, ind til de bragte sig foran 15-11. Det var lidt pudsigt, for på det tidspunkt havde Skjerns målmand Emil Nielsen en højere redningsprocent end Aalborgs Mikael Aggefors.

Sådan blev det ikke ved. Aalborg bragte sig foran 17-12. På det tidspunkt kunne man godt frygte, de ville trække afgørende fra, for Jesper Konradsson fik i samme ombæring en udvisning. I undertal scorede Bjarte Myrhol og Thomas Mogensen dog til 17-14, så Skjern slap med 19-14 ved pausen.

I starten af anden halvleg kom Skjern bedre med - i hvert fald i en kort periode.

Bjarte Myrhol var stærk på stregen, og da Skjern fik reduceret fra 21-16 til 21-19 på et par kontraløb og endnu en scoring på lob på straffekast af Anders Eggert, var der tændt et lille lys.

Aalborg tog en time-out. Kort efter førte hjemmeholdet 24-19.

Skjern forsøgte at hænge på. Det lykkedes nogenlunde til 26-23, men resten af kampen var blottet for spænding. For når Skjern fik scoret, så scorede Aalborg også. Skjern forsøgte i slutfasen at satse med syv mod seks, men det blev i den grad straffet med en stribe lette mål fra 31-26 til 37-26.

En skidt kamp af Skjern.