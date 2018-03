Skjern Håndbold vandt grundspillet

Herning: Fire dage efter Skjern Håndbolds enorme triumf med sejren på syv mål i Champions League mod Veszprem kom endnu et historisk højdepunkt for Skjern Håndbold onsdag aften.

Det var ikke sejren på 27-21 ude over HC Midtjylland, der var noget særligt. Den kamp skulle bare spilles.

Nej det var kampen mellem Aalborg Håndbold og GOG, der gjorde dagen speciel. For med Aalborgs knebne sejr overtog Skjern Håndbold førstepladsen i grundspillet, og det var første gang i klubbens historie, titlen som vinder af grundspillet kom i hus.

Både førstepladsen og andenpladsen giver to point med over i slutspillet. Men alligevel er der bonus ved at blive nummer et.

For med den præstation Skjern Håndbold har leveret ind til nu i Champions League, tyder alt på, at Danmark får to pladser i næste sæsons Champions League. Og den ene plads går lige præcis til vinderen af grundspillet. Ydermere er der en forskel på små 100.000 kroner i tv-penge på førstepladsen og andenpladsen.

Skjerns førsteplads betyder, de kommer i pulje med Aalborg Håndbold, TTH Holstebro og Aarhus Håndbold. Aalborg har et enkelt point med over, mens TTH Holstebro og Aarhus ikke får point med over.

Skjern indleder slutspillet på udebane i dagene 10.-11. april mod Aarhus. I weekenden 14.-15 april spiller Skjern hjemme mod TTH Holstebro. Der er ikke sat endelig dato på nogle slutspilskampe endnu.

Træner Ole Nørgaard gik ikke så meget op i, hvem Skjern skal møde.

- Det er hip som hap, hvem vi skal møde. Jeg hæfter mig mere ved, at vi med et halvt nyt hold har hentet førstepladsen med 43 point, vi har vundet Super Cup, og vi gør det fantastisk i Champions League. Vi har været meget gode. Nu skal vi til at være gode på en anden måde. Det er jo lidt mærkeligt, at vi har omkring 20 point mere end Aarhus efter 26 kampe. Taber vi så til dem i første runde af slutspillet, så står vi helt lige. Men det må vi tage til den tid, sagde Ole Nørgaard.

For først venter der den vanvittigt store og vanvittigt spændende opgave i Ungarn lørdag aften.

- Normalt har vi kun fokus på næste kamp, men jeg må indrømme, at vi allerede har haft fokus på Veszprem inden kampen mod HCM. Vi lagde tryk på i 20 minutter, og så skiftede vi nærmest et helt hold. Resten af kampen skulle bare afvikles. Vi er allerede begyndt at se på returkampen. Individuelt og kollektivt ramte vi toppen i lørdags. Nu har vi snakket med spillerne, og vi er begyndt at arbejde frem mod den afgørende returkamp. Fra nu af drejer det hele sig om Veszprem, sagde Ole Nørgaard.