Skjern Håndbold tabte sæsonens første finale

Super Cup mellem de forsvarende danske mestre fra Skjern Håndbold og pokalvinderne fra TTH Holstebro afslørede, at Skjern er et godt stykke fra at nå sidste sæsons niveau. Skjern tabte finalen 26-23.

Skanderborg: Alle titler tæller. Uanset hvor små de er.

Godt nok var Skjern Håndbold ikke voldsomt kede af, at de ikke vandt Ringkøbing-Skjern Elite Cup. Men de var godt trætte af det, da de i onsdag missede muligheden for at vinde pokalturneringen, hvor Skjern lidt overraskende blev slået ud af Skanderborg.

Heller ikke sæsonens første finale blev vundet. Super Cup mellem sidste sæsons danske mestre fra Skjern og pokalvinderne fra TTH Holstebro endte nemlig med en fortjent sejr til TTH Holstebro på 26-23.

Det nederlag er de garanteret lige så trætte af i Skjern, som de var i onsdags. For det her var en rigtig finale - en kamp man havde kvalificeret sig til med pokal og ganske gode penge på spil.

Et forsvar af DM-titlen er selvfølgelig vigtigere, og man må glæde sig over, at DM først bliver afgjort om otte måneder eller sådan noget. For Skjern mangler godt nok meget i at nå tilbage til det niveau, holdet viste i sidste sæson.

Flere ting var iøjnefaldende.

Skjerns manglende farlighed fra bagkæden var meget afgørende. Thomas Mogensen scorede godt nok tre mål, mens Eivind Tangen og Jesper Konradsson hver scorede et enkelt mål. Man så intet til Jan Grebenc, og med Kasper Søndergaard, Jonathan Stenbäcken og Tandri Mar Konradsson ude med skader, var der ikke alternativer. Ingen af målene blev scoret længere ude fra end tremeterlinjen. Det var på gennembrud eller skud tæt under forsvaret. Det skal dog med, at bagspillerne ind imellem tilkæmpede sig straffekast.

Afbrændere var der også for mange af. Helt åbne chancer blev misbrugt, og det var altså chancer på et frit kontraløb. et par straffekast og så en stribe helt frie ind over stregen, hvor især Bjarte Myrhol så ud til at være irriteret over sig selv i nogle situationer.

Kontrafasen var skidt - på to måder. For det første løb Skjern stort set ikke kontra, selv om der på en måde var fine muligheder for det. Bjørgvin Gustavsson stod nemlig med en redningsprocent på 40, mens indskiftede Emil Nielsen røg helt op på 58. Alligevel blev det kun til syv styks, og det gav sølle to scoringer. Omvendt løb TTH Holstebro kontra ni gange i første halvleg og otte gange i anden halvleg med 12 scoringer som samlet udbytte.

Overtalsspillet fungerede heller ikke. To gange var Skjern i overtal. Den første periode blev tabt 2-1, og den anden endte 0-0.

Skjern kom bagud 3-2, men en god periode gav føring på 6-3. TTH Holstebro kom på 7-7, og så var det ellers tæt frem til 11-10 ved pausen til Skjern. Skjern skulle have ført mere, men de brændte rigeligt i slutningen af første halvleg.

Det blev endnu værre i starten af anden halvleg, hvor en håndfuld muligheder blev brændt. Det straffede TTH med fem scoringer på stribe til føring på 15-11. Resten af kampen var TTH aldrig foran med mindre end to mål ved 16-14 og så ellers tre-fem mål.

Skjern forsøgte lidt forskelligt, men nogen brugbar løsning fandt man aldrig. Reelt var der ikke spænding de sidste 15-20 minutter.

- Vi vil vinde alle kampe, og selvfølgelig vil vi meget gerne vinde alle finaler. Men i dag var vi for langt fra. Vi brændte alt for meget. Vi fik alt for lidt udbytte af vore chancer, og det var som om, vi manglede lige det sidste i mange situationer, sagde Jesper Konradsson.

Han er faktisk lidt bekymret over, hvor mange problemer Skjern har haft i optakten til denne sæson.

- Vi arbejder hele tiden hårdt alle mand på at finde en god rytme, finde flow i spillet. Men det sidder der ikke endnu. Vi skal spille to nye mand ind i bagkæden, og det gør man ikke bare lige. Men vi skal jo til at finde en eller anden form for rytme. Ligaen starter på søndag ude mod GOG. Heldigvis er der mange kampe til at rette op på tingene, inden det hele afgøres næste forår. Og jeg er sikker på, vi nok skal finde den form, der gør, at vi kommer til at vinde rigtig mange kampe, sagde Jesper Konradsson.