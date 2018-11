Skjern Håndbold tabte på straffekast efter tid

Skjern: Det er ikke ret tit, Skjern Håndbold har haft marginalerne med sig i denne sæson. Jo de havde det i søndags, men onsdag aften gik det godt nok ikke Skjerns vej, da holdet tabte hjemme med 30-29 mod GOG.

Skjern havde spillet en fremragende første halvleg med få afbrændere og få fejl. GOGs kontrafase blev neutraliseret, Skjern spillede fint i angrebet, og føringen ved pausen kunne let have været større end 17-14.

Det så også fint ud i starten af anden halvleg med føring på 21-17.

Men derfra begyndte det at knibe. Skjern måtte slide hårdere og hårdere for deres scoringer, mens GOG omvendt kom alt for let til deres primært på indspil til stregen eller gode skud fra distancen af specielt Emil Lærke. Skjerns målmand Emil Nielsen fik ikke fat i nok, så Bjørgvin Gustavsson fik chancen - altså i fire minutter. Så havde han lukket fire mål ind, hvor efter Emil Nielsen kom tilbage på banen.

På det tidspunkt var kampen helt lige. Skjern holdt spinkle føringer frem til 27-27, og da Anders Eggert brændte straffekast nummer 13 og 14 efter at have scoret 11 gange på de første 12, fik Skjern for alvor problemer.

Ved 29-28 vippede marginalerne for alvor GOGs vej. Først sendte gæsterne et straffekast på stolpen, men de fik et nyt straffekast på returbolden. Det gav 29-29.

Da Skjern ikke fik scoret i deres næste angreb, hvor det kun blev til et skud på stolpen kort før tid fra Jesper Konradsson, kunne GOG nå at løbe op og sikre sig det straffekast, der gav dem en spinkel og ikke helt fortjent sejr.

Skjerns næste kamp er i Champions League hjemme mod Flensburg-Handewitt på søndag.